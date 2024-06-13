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В Италии открывается саммит G7: Украине выделят кредит на $50 млрд под залог доходов от активов РФ

Уровень безопасности на итальянском курорте Борго Эньяция повышен до максимального в связи с саммитом G7
Уровень безопасности на итальянском курорте Борго Эньяция повышен до максимального в связи с саммитом G7 Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Встреча лидеров Большой семёрки стартует на итальянском курорте Борго Эньяция в области Апулия. На ней, как ожидается, будет утверждено решение об использовании прибыли от замороженных российских активов, для оказания финансовой помощи Украине

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Выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов под залог прибыли от замороженных российских активов - главный вопрос на саммите Большой семерки, который принимает председательствующая сейчас в группе Италия.

Встреча проходит в Борго Эньяция, в Апулии, в роскошном отеле с рестораном, отмеченным звездой Мишлен.

Большая часть примерно 260 млрд долларов замороженных активов российского Центробанка находится в Евросоюзе. Соглашение об их использовании было достигнуто еще до приезда лидеров Большой семёрки в Италию. На саммите предполагается разработать механизм осуществления этого плана.

Уровень безопасности на живописном курорте повышен до максимального. Этими соображениями был продиктован и выбор этого места: контролировать маленький город проще, чем, например, такой крупный мегаполис, как Рим.

На саммит приглашены такие страны, как Индия, Бразилия и ЮАР, которые вместе с Россией являются членами объединения БРИКС, а также лидеры Алжира, Иордании, Кении, Мавритании (председателя Африканского союза), ОАЭ, Туниса, Турции и главы ряда международных организаций.

А президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, подпишет в Борго Эньяция отдельное двустороннее соглашение о безопасности с президентом США Джо Байденом.

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