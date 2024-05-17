Активисты борьбы с изменением климата хотят привлечь к этому движению больше граждан. В интервью Euronews избиратель и кандидат в евродепутаты поддерживают "Зелёную сделку" стран ЕС и предлагают сделать платными основные автодороги

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Я Аделаида Шарлье, активист движения за климатическую справедливость из Бельгии, живу в Брюсселе. Если бы я была членом Европарламента, я бы не только не развернула «Зелёный курс», я бы боролась за то, чтобы он был более системным, более целостным и, самое главное, чтобы он лучше помогал спасать климат планеты. Таким должно быть европейское видение. Я бы подключила к этому больше граждан. Например, конференция «Будущее Европы» рекомендует привлечь к природоохранным мероприятием как можно больше людей. Нам остаётся организовать их и приложить больше совместных усилий к тому, чтобы наша окружающая среда была экологически чистой. Если бы я была евродепутатом Европарламента, я бы поняла, что предстоит проделать большую работу по изменению нарратива о климатическом переходе. И я бы сказал своим коллегам, что нет другого пути, кроме этого перехода. Перемены всё равно грядут, и мы либо будем их проводить, либо будем страдать от них.

К беседе с Euronews подключается политик из Австрии:

Меня зовут Лена Шиллинг, я климатический активист и кандидат от «Зелёных» на выборах в ЕС. Почему я это делаю? Потому что климатический кризис — одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся как человечество. Есть много рычагов, которые мы можем использовать для решения этой проблемы. Одна из первых конкретных вещей, за которые я выступаю, - это изменение мобильности. Нужно сделать железнодорожное сообщение между европейскими столицами намного дешевле и надежнее. Моя инициатива - это так называемый «климатический тариф». Например, каждый километр между Веной и другой столицей должен стоить всего 0,10 евро. За проезд между Веной и Берлином придётся заплатить 68 евро. Это будет дешевле, чем стоимость авиабилета в настоящее время. Да, переход к новой мобильности и климатический переход должны быть доступными и охватывать каждого.

Это двенадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.