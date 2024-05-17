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За климатический переход под руководством Европарламента

Одиннадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Одиннадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Активисты борьбы с изменением климата хотят привлечь к этому движению больше граждан. В интервью Euronews избиратель и кандидат в евродепутаты поддерживают "Зелёную сделку" стран ЕС и предлагают сделать платными основные автодороги

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Я Аделаида Шарлье, активист движения за климатическую справедливость из Бельгии, живу в Брюсселе. Если бы я была членом Европарламента, я бы не только не развернула «Зелёный курс», я бы боролась за то, чтобы он был более системным, более целостным и, самое главное, чтобы он лучше помогал спасать климат планеты. Таким должно быть европейское видение. Я бы подключила к этому больше граждан. Например, конференция «Будущее Европы» рекомендует привлечь к природоохранным мероприятием как можно больше людей. Нам остаётся организовать их и приложить больше совместных усилий к тому, чтобы наша окружающая среда была экологически чистой. Если бы я была евродепутатом Европарламента, я бы поняла, что предстоит проделать большую работу по изменению нарратива о климатическом переходе. И я бы сказал своим коллегам, что нет другого пути, кроме этого перехода. Перемены всё равно грядут, и мы либо будем их проводить, либо будем страдать от них.

К беседе с Euronews подключается политик из Австрии: 

Меня зовут Лена Шиллинг, я климатический активист и кандидат от «Зелёных» на выборах в ЕС. Почему я это делаю? Потому что климатический кризис — одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся как человечество. Есть  много рычагов, которые мы можем использовать для решения этой проблемы. Одна из первых конкретных вещей, за которые я выступаю, - это изменение мобильности. Нужно сделать железнодорожное сообщение между европейскими столицами намного дешевле и надежнее. Моя инициатива - это так называемый «климатический тариф». Например, каждый километр между Веной и другой столицей должен стоить всего 0,10 евро. За проезд между Веной и Берлином придётся заплатить 68 евро. Это будет дешевле, чем стоимость авиабилета в настоящее время. Да, переход к новой мобильности и климатический переход должны быть доступными и охватывать каждого.

Это двенадцатый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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