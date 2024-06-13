Аргентина: спецназ разогнал не согласных с президентом манифестантов

By Euronews и EBU, AP

Водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули применил аргентинский спецназ для разгона манифестантов, собравшихся у здания Конгресса в Буэнос-Айресе в среду. Демонстранты призвали сенаторов отклонить предложенную президентом программу жесткой экономии и дерегулирования.

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Водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули применил аргентинский спецназ для разгона манифестантов, собравшихся у здания Конгресса в Буэнос-Айресе в среду.

Протесты начались мирно: собравшиеся музицировали, жарили мясо на мангалах и скандировали лозунги против президента Милея.

Демонстранты призвали сенаторов отклонить предложенную президентом программу жесткой экономии и дерегулирования экономики. Но позже ситуация накалилась: наиболее радикальные манифестанты стали забрасывать здание камнями и бутылками с зажигательной смесью, поджигать автомобили. Произошли ожесточённые столкновения демонстрантов с полицией.

Протесты начались после того, как Сенат Аргентины приступил к голосованию по налоговому пакету, снижающему порог подоходного налога, и законопроекту о государственной реформе из 238 статей, предложенным Хавьером Милеем. Аналитики называют эту законодательную инициативу "самым серьёзным испытанием концепции либертарианского президента в области управления". Голосование началось после многочасовых дебатов. Если законопроект будет принят, он поступит в нижнюю палату для окончательного одобрения.

Милей пришёл к власти, пообещав разрешить самый тяжелый экономический кризис в Аргентине за последние два десятилетия. Но его политическая партия, состоящая из относительно новичков, занимает лишь незначительное число мест в Конгрессе, и он изо всех сил пытается договориться с оппозицией.

Эта смягченная версия по-прежнему наделяет президента широкими законодательными полномочиями в области энергетики, пенсионного обеспечения и социальной защиты и включает меры по стимулированию инвестиций, дерегулированию экономики и сокращению дефицита.

Некоторые щекотливые темы, такие как предоставление профсоюзами медицинской помощи и приватизация национальной нефтяной компании Аргентины, были сняты в надежде на достижение компромисса.