В Буэнос-Айресе прошел чемпионат мира по пицце. Всего свой кулинарный талант и креативность продемонстрировали свыше 170 пиццайоло. За ними наблюдали восхищенные зрители и строгие судьи. В жюри вошли 30 человек. В их числе - производители пиццы, пекари, журналисты и известные рестораторы. Соревнования проходили в разных категориях. "Пицца-акробатика", пожалуй, одна из самых зрелищных.
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Ценность чистой воды: как в ЕС борются с загрязнением рек и озер?
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Видео. Быстро, ловко и вкусно: в Аргентине состоялся чемпионат мира по пицце
В Буэнос-Айресе прошел чемпионат мира по пицце. Всего свой кулинарный талант и креативность продемонстрировали свыше 170 пиццайоло. За ними наблюдали восхищенные зрители и строгие судьи. В жюри вошли 30 человек. В их числе - производители пиццы, пекари, журналисты и известные рестораторы. Соревнования проходили в разных категориях. "Пицца-акробатика", пожалуй, одна из самых зрелищных.
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