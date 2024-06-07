Видео. Быстро, ловко и вкусно: в Аргентине состоялся чемпионат мира по пицце

В Буэнос-Айресе прошел чемпионат мира по пицце. Всего свой кулинарный талант и креативность продемонстрировали свыше 170 пиццайоло. За ними наблюдали восхищенные зрители и строгие судьи. В жюри вошли 30 человек. В их числе - производители пиццы, пекари, журналисты и известные рестораторы. Соревнования проходили в разных категориях. "Пицца-акробатика", пожалуй, одна из самых зрелищных.

В Буэнос-Айресе прошел чемпионат мира по пицце. Всего свой кулинарный талант и креативность продемонстрировали свыше 170 пиццайоло. За ними наблюдали восхищенные зрители и строгие судьи. В жюри вошли 30 человек. В их числе - производители пиццы, пекари, журналисты и известные рестораторы. Соревнования проходили в разных категориях. "Пицца-акробатика", пожалуй, одна из самых зрелищных.