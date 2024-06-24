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Буэнос-Айрес, Аргентина
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Видео. Поклонники Марадоны отметили годовщину его легендарных голов на ЧМ 1986 года

В Буэнос-Айресе 22 июня группа страстных поклонников звезды аргентинского футбола Диего Марадоны отпраздновала так называемую "Пасху Марадоны".

В Буэнос-Айресе 22 июня группа страстных поклонников звезды аргентинского футбола Диего Марадоны отпраздновала так называемую "Пасху Марадоны".

22 июня 1986 года в ходе встречи между Аргентиной и Англией Марадона забил свой самый знаменитый гол, отправив мяч в сетку рукой. Эта была "рука Бога", скажет впоследствии сам футболист. В этом же матче Марадона забил англичанам гол, названный потом "Голом столетия". Игра завершилась в пользу Аргентины 2:1. Марадону за игру в этом матче окрестили "Микеланджело" от футбола.

Марадона, который для многих фанатов стал идолом еще при жизни, умер 25 ноября 2020 года. Ему было всего 60 лет.

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