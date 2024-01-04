Аргентинский суд заблокировал часть реформ Милея

Жалобы на реформы подал крупнейший в стране профсоюз CGT, который назначил на 24 января общенациональную забастовку.

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Суд в Аргентине приостановил действие части мер чрезвычайного указа президента Хавьера Милея, которая касается изменений трудового законодательства. В заявлении суда говорится, что это сделано для уточнения, имеет ли президент право имплементировать эти меры без одобрения Конгресса.

Жалобы на реформы подал крупнейший в стране профсоюз CGT, который назначил на 24 января общенациональную забастовку.

Подписанный президентом 20 декабря "мега-указ", в частности, накладывал ограничения на проведение забастовок в некоторых секторах, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи. Документ также дал работодателям возможность увеличить максимальный испытательный срок с трех до восьми месяцев.

Указ может быть также отклонен Конгрессом, где у партии Милея нет большинства ни в верхней, ни в нижней палате.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. "Перед тем, как ситуация начнет улучшаться, она ухудшится", - заявил Милей.

Вскоре после вступления в должность его администрация девальвировала аргентинский песо более чем на 50 процентов и объявила о значительном сокращении щедрых государственных субсидий на топливо и транспорт.

Милей также объявил о прекращении всех новых проектов общественного строительства и о приостановке на год государственной рекламы.

20 декабря он выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа и перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт.

Предложенные меры немедленно вызывали массовые протесты в стране, где, по оценкам, около 40% населения живет за чертой бедности.