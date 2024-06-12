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Московская биржа сообщила о приостановке торгов долларов и евро

Обменный пункт, иллюстрационное фото
Обменный пункт, иллюстрационное фото Авторское право Alexander Zemlianichenko/AP
Авторское право Alexander Zemlianichenko/AP
By euronews
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Московская биржа сообщила о приостановке торгов долларов и евро с 13 июня из-за новых американских санкций. Минфин США ранее расширил свой санкционный список, внеся в него более 30 физических лиц и 300 компаний.

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Московская биржа сообщила о приостановке торгов долларов и евро с 13 июня из-за новых американских санкций.

Минфин США ранее расширил свой санкционный список, внеся в него более 30 физических лиц и 300 компаний.

В их число вошли Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий за валютные торги. Как отмечает РБК, фактически это означает изоляцию от долларовой системы.

Также Минфин США расширил список российских организаций, за сотрудничество с которыми будут вводиться вторичные ограничительные меры. Среди них, Сбербанк и ВТБ.

В новый список Минфина попали компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, Южной Африки, ОАЭ, Беларуси и Британских Виргинских островов.

В заявлении, сделанном после объявления новых санкций, министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула: "Сегодняшние действия наносят удар по оставшимся у них возможностям получения международных материалов и оборудования, включая их зависимость от критически важных поставок из третьих стран… Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России и устраняем пути уклонения от санкций, а также сокращаем возможности России извлечь выгоду из доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и ИТ-услугам".

Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, сообщил ЦБ РФ. В заявлении Центробанка говорится, что компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки.

В санкционном списке фигурирует ряд компаний из различных секторов экономики РФ.

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