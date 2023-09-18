Масштабные учения по защите Севморпути

В маневрах принимают участие 10 тысяч военнослужащих и 50 единиц боевой техники. Нефтяные компании из-за санкций тестируют Севморпуть для поставок в Китай.

В акватории Чукотского и Берингова морей и на Чукотке проходят масштабные учения "Финвал-2023". Минобороны РФ заявляет, что главная задача маневров — отработать защиту коммуникаций Северного морского пути.

РЕКЛАМА

В боевых упражнениях задействованы войска и силы Тихоокеанского флота, принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и 50 единиц боевой техники.

Ранее в "Росатоме" сообщили, что к 2035 году планируется подготовить 21 атомный ледокол, чтобы обеспечить непрерывное круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

Проект "Круглогодичный Севморпуть" является частью официальной стратегии развития России. Власти планируют увеличить мощность морских портов Арктического бассейна к 2030 году за счёт строительства новых терминалов и расширения железнодорожных подходов.

В этом году по Северному морскому пути увеличились поставки нефти и газа из РФ в Китай. Российские нефтяные компании тестируют этот маршрут из-за санкций.