Сергей Лавров посетит первую страну НАТО после вторжения в Украину

By Euronews и AP

Сергей Лавров собирается в Северную Македонию - после начала российского вторжения в Украину он еще не бывал в странах НАТО

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В конце этой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Северную Македонию для участия в европейской конференции по безопасности - этот визит может стать для него первым в страну НАТО после вторжения в Украину.

Россия является одним из 57 членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданной во время холодной войны для разрядки напряженности между Востоком и Западом.

Северная Македония, председательствующая в этой организации на ротационной основе, на прошлой неделе пригласила Лаврова на встречу министров иностранных дел ОБСЕ, которая начнется в четверг в Скопье, столице этой небольшой балканской страны, не имеющей выхода к морю.

После того, как Москва начала военные действия в Украине в феврале 2022 года, члены НАТО запретили полеты российских самолетов. Чтобы попасть в Северную Македонию, самолету Лаврова придется пролететь через воздушное пространство Болгарии или Греции, которые также входят в западный военный альянс.

В понедельник Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что дало разрешение на пролет самолета Лаврова через воздушное пространство страны.

Оно было выдано по запросу Северной Македонии для участия главы российского МИДа Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье и подпадает под исключения из применения в отношении него режима санкций ЕС, говорится в заявлении.

Разрешение, однако, "не распространяется на членов его делегации, которые также находятся под санкциями в соответствии с действующим законодательством ЕС, что прямо указано в ответной ноте болгарской стороны", отмечается в документе.

"Мы будем встречаться со всеми"

В понедельник в Москве Лавров сообщил, что его ведомство получило запросы на двусторонние встречи от нескольких министров иностранных дел других стран, которые планируют посетить Скопье. "Конечно, мы будем встречаться со всеми", - сказал он.

Вместе с тем его заместитель Сергей Рябков сообщил журналистам, что Лавров не собирается встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который, как ожидается, также примет участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров утверждает, что ситуация в Европе сейчас более опасна, чем когда-либо во времена холодной войны. В прошлом, по его словам, Советский Союз, США и их союзники по НАТО стремились "сдерживать свое соперничество политическими и дипломатическими методами" и никогда "не выражали столь серьезных опасений за свое будущее, за свое физическое будущее".

"Сейчас такие опасения слишком распространены", - считает Лавров.

Российский министр также заявил, что Москва думает не о восстановлении связей с Европой, а о том, как обезопасить себя во всех ключевых секторах своей экономики, своей жизни в целом и своей безопасности.

Мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, чтобы понять, насколько они соответствуют нашим интересам Сергей Лавров министр иностранных дел России

Эта вызывающая позиция, по-видимому, отражает надежду Москвы на то, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть на фоне предстоящих выборов в США и Европе, войны Израиля с ХАМАС и ситуации на поля боя, где украинское контрнаступление не достигло значительных успехов.

Лавров заявил, что, хотя некоторые на Западе, возможно, хотят заморозить конфликт, чтобы дать Украине время на перевооружение, "мы десять раз подумаем и взвесим все эти предложения, чтобы понять, насколько они соответствуют нашим интересам и насколько надежны эти европейские партнеры".

"Они очень, очень сильно подорвали свою репутацию, - сказал Лавров, - может быть, еще не до конца".