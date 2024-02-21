Городской суд Салехарда принял иск матери Алексея Навального об отказе в выдаче тела сына и о бездействии Следственного комитета. Заседание назначено на 4 марта. Оно пройдёт в закрытом режиме.

РЕКЛАМА

Сразу после того, как 16 февраля ФСИН опубликовал заявление о смерти российского оппозиционера в колонии в Харпе, Людмила Навальная вместе с адвокатами вылетела туда. Там ей сообщили, что её сын скончался "от синдрома внезапной смерти", но тело не выдали. Позже "Медиазона" нашла видео с камер наблюдения с запечатлённым кортежем, который, предположительно, вывез тело политика в Салехард в ночь на 17 февраля. Однако в местном морге матери заявили, что Навального там нет.

Издание "Новая газета. Европа" опубликовало материал, в котором говорится, что, тело находится морге окружной клинической больницы Салехарда, и на нём есть синяки от судорог. Во вторник СК сообщил, что направил его на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Соратники политика утверждают, что таким образом власти пытаются "скрыть следы убийства". Кремль обвинения отрицает.

Также во вторник Людмила Навальная записала видеообращение к Владимиру Путину, требуя отдать ей тело сына. ОВД-Инфо запустил сбор обращений в СК с аналогичным требованием. Их отправили около 80 тысяч человек.

Тем временем Великобритания ввела санкции против шести представителей руководства ИК-3 "Полярный волк", где скончался Алексей Навальный.

Им запрещён въезд в страну, а активы - заморожены.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

"Вместе с нашими союзниками мы рассматриваем все варианты привлечения России и Путина к ответственности. И сегодня утром мы ввели санкции против тех, кто руководит юрьмой, где остаётся тело Алексея Навального".

В пятницу Белый дом введёт "крупный пакет" санкций против России за смерть лидера российской оппозиции, заявил президент США Джо Байден. Глава НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что лучшей данью памяти российскому оппозиционеру стало бы усиление военной помощи Украине.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз назовёт режим санкций, которые вводятся за нарушения прав человека, в честь Алексея Навального. В Брюсселе обсуждают вопрос о дополнительных санкционных мерах в связи с его гибелью в тюрьме на Ямале, отвественность за которую блок возлагает на российские власти.