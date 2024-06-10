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Европейские выборы: Бизнес и трудящиеся полагаются на депутатов-центристов

Ребенок на избирательном участке с флагами Евросоюза
Ребенок на избирательном участке с флагами Евросоюза Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Isabel Marques da Silva
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Компании и профсоюзы призывают к пересмотру «Зелёного курса», чтобы сократить бюрократическую волокиту и справедливее обращаться с работниками.

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По завершении в воскресенье выборов в Европарламент деловые круги и организации трудящихся выразили выразили удовлетворение тем, что большинство мест осталось за политическим центром. Его представители в целом занимают умеренные позиции, стараются поддерживать хорошие отношения с бизнесом и профсоюзами. Генеральный директор Европейской торгово-промышленной палаты Бен Баттерс считает, что настал удобный момент для пересмотра программы противодействия изменениям климата «Зелёный курс»:

У нас вызывало беспокойство огромное количество законов, которые требовал «Зелёный курс». Он налагал большое бремя на бизнес. Компании должны были выполнять различные меры и соблюдать отчетность в отношении перехода на чистые технологии. Мы обращаемся в новым членам Европарламента и других обновленных институтов ЕС с призывом притормозить движение по "Зелёному курсу" и подготовить для него новое законодательство.

Европалата заявляет, что за пятилетку до следующих выборов нужно укрепить единых рынок ЕС, сделать его более автономным и эффективным. Пока же, сказал генеральный директор, многие промышленные отрасли и небольшие фирмы находятся в режиме выживания:

Нам необходимо решать фундаментальные структурные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, особенно в производственных секторах: затраты на энергию, доступ к сырью, подключенность к цепочкам поставок.

В ходе предвыборной кампании профсоюзы называли первоочередной задачей обуздание роста стоимость жизни. А новой проблемой является адаптация рабочей силы к деятельности искусственного интеллекта. Позиции в Европарламенте левых и "зелёных" партий ослабли, но они по-прежнему пользуются значительной поддержкой благодаря своей социальной и экологической повестке дня.

Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч:

Самое главное - не заключать никаких сделок с ультраправыми. Им нельзя доверять. А при каждой возможности они голосовали против трудящихся и их интересов.

Миграция была господствующей темой в выступлениях ультраправых и националистов. Секретарь Конфедерации профсоюзов считает, что Евросоюз стареет и нуждается в иностранной рабочей силе, которую следует защищать от эксплуатации:

Трудящиеся-мигранты очень часто становятся жертвами эксплуатации со стороны недобросовестных работодателей и начальства. Мы должны добиться, чтобы для всех работников действовали справедливые условия найма. Нужно, чтобы все трудящиеся, независимо от того, откуда они и кто даёт им задания, могли вступить в профсоюз и договориться о справедливой заработной плате.

В том, что касается «Зелёного курса», профсоюзы выступают за увеличение социальных инвестиций в такие сферы, как возобовляемые источники энергии и за новую Директиву ЕС о справедливости при климатическом переходе.

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