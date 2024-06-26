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Орбан представил Макрону повестку председательства Венгрии в Совете ЕС

Президент Франции Макрон и премьер-министр Венгрии Орбан, Париж 26 июня
Президент Франции Макрон и премьер-министр Венгрии Орбан, Париж 26 июня Авторское право AP/Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel
Авторское право AP/Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel
By Euronews
Опубликовано
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Президент Франции и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Париже. Орбан представил Макрону повестку председательства Венгрии в Совете ЕС.

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Прзидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Париже. Встреча состоялась за несколько дней до начала председательства Венгрии в Совете ЕС и в преддверии саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 27-28 июня.

Во время рабочего обеда в Елисейском дворце стороны обсудили ряд актуальных тем, прежде всего, касающихся поддержки Украины и европейской оборонной промышленности. Оба эти вопроса, отмечают аналитики, являются деликатными, учитывая связи Орбана с Москвой.

По словам Орбана, французский лидер поддержал предложенную Будапештом повестку председательства в ЕС Венгрии. Она будет включать укрепление защиты и безопасности Евросоюза, повышение конкурентоспособности ЕС, борьбу с нелегальной миграцией и развитие сельского хозяйства с учетом интересов фермеров.

Венгрия будет председательствовать в ЕС с 1 июля по 31 декабря текущего года. Париж — третья остановка в турне Орбана после Берлина и Рима, где он встретился с канцлером Олафом Шольцем и премьер-министром Джорджей Мелони.

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