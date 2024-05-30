EventsСобытияПодкаст
Loader
Последние новости

Trending

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияПодкаст
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Выборы в Европарламент: законотворчество и бизнес

Двадцать первый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Двадцать первый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Хозяйка торговой точки в столице Испании выступает за принятие на союзном уровне законов, которые поддерживали бы частное предпринимательство

РЕКЛАМА

Доброе утро, я Глория Муньос. Я работаю в небольшом магазинчике в районе Саламанка в Мадриде уже 35 лет. Если бы я была членом Европарламента, я бы многое изменила. Прежде всего, я бы помогала малому бизнеса гораздо больше, чем это делается сейчас. Малые и средние предприятия, во всяком случае в Мадриде, исчезают. Все крупные компании - я не буду их называть - затрудняют защиту малого бизнесу, который вынуждены постепенно закрываться. Магазинов, которые существовали всю мою жизнь, сейчас осталось очень мало.

Либеральный политик из Бельгии обещает, что в качестве члена Европарламента она будет добиваться социальной справедливости для бизнеса:

Привет, я Марта Барандий, кандидат на европейских выборах от партии Voor U. Если меня изберут евродепутатом, я буду выступать за более сильный Союз, основанный на европейских ценностях и на интересах предпринимателей. Я сама работаю в частном секторе и считаю, что индивидуальное предпринимательство необходимо поощрять. И с точки зрения налогообложения, и с точки зрения административного управления, нагрузка должна быть меньше. И конечно, предпринимателям нужна социальная справедливость. Когда они теряют свой бизнес, они должны пользоваться теми же правами, что и наемные работники. Бизнесмены, создающие рабочие места и приносящие пользу обществу, не должны быть в худших условиях, чем другие.

Это двадцать первый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наказы новому Европарламенту от фермера и защитника животных

Слет МСП в Бильбао: малый бизнес Европы ставит на инновации, но боится банкротства

Кризис как шанс: профессор экономики призывает учить молодежь предпринимательству

рабочие Европа Компании Банкротство предприятий Бизнес Выборы в Европейский парламент 2024