Хозяйка торговой точки в столице Испании выступает за принятие на союзном уровне законов, которые поддерживали бы частное предпринимательство

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Доброе утро, я Глория Муньос. Я работаю в небольшом магазинчике в районе Саламанка в Мадриде уже 35 лет. Если бы я была членом Европарламента, я бы многое изменила. Прежде всего, я бы помогала малому бизнеса гораздо больше, чем это делается сейчас. Малые и средние предприятия, во всяком случае в Мадриде, исчезают. Все крупные компании - я не буду их называть - затрудняют защиту малого бизнесу, который вынуждены постепенно закрываться. Магазинов, которые существовали всю мою жизнь, сейчас осталось очень мало.

Либеральный политик из Бельгии обещает, что в качестве члена Европарламента она будет добиваться социальной справедливости для бизнеса:

Привет, я Марта Барандий, кандидат на европейских выборах от партии Voor U. Если меня изберут евродепутатом, я буду выступать за более сильный Союз, основанный на европейских ценностях и на интересах предпринимателей. Я сама работаю в частном секторе и считаю, что индивидуальное предпринимательство необходимо поощрять. И с точки зрения налогообложения, и с точки зрения административного управления, нагрузка должна быть меньше. И конечно, предпринимателям нужна социальная справедливость. Когда они теряют свой бизнес, они должны пользоваться теми же правами, что и наемные работники. Бизнесмены, создающие рабочие места и приносящие пользу обществу, не должны быть в худших условиях, чем другие.

Это двадцать первый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.