Ультраправые из разных стран Европейского союза могут создать новую крайне правую группу в парламенте ЕС. Ультранационализм, евроскептицизм и пророссийские симпатии станут общей почвой для этого объединения. Депутатов Европарламента из некоторых стран Европы может привлечь такая перспектива.

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Крайне правые партии стран ЕС намерены преодолеть политическую раздробленность. "Немецкая АдГ ищет новую парламентскую европейскую семью после её исключения из крайне правой группы "Идентичность и демократия", - констатирует Центр опросов Euronews. Но и у других партий может возникнуть соблазн присоединиться к альтернативной ультраправой группе.

"Ряд ультраправых партий идут по пути радикализации, - говорит преподаватель европейской политики в католическом университете бельгийского Левена Стивен ван Хек. - А это значит, что я не думаю, что все они соберутся вместе после выборов. Мы бы предпочли видеть не одну, а три вместо двух политических группировок. Это также причина, по которой Марин Ле Пен недавно ясно дала понять, что она хочет иметь четкую линию и четкую дистанцию ​​по отношению к АдГ".

Согласно суперопросу Euronews, при необходимости иметь как минимум 23 депутата Европарламента как минимум от 7 различных стран-членов ЕС, право на ошибку практически отсутствует благодаря поддержке потенциальных 15 мест от АдГ в Германии.

Звонки и запросы уже поступают: по данным Центра опросов Euronews, партия "Возрождение Болгарии" обратилась к лидерам АдГ после их исключения из "Идентичности и демократии".

Помимо АдГ, есть прогнозы относительно депутатов Европарламента от Польши, Литвы, Болгарии, Венгрии (партия "Наша Родина") и Словакии.

Общей почвой для этих независимых партий может стать их пророссийский политический подход, когда украинский вопрос станет одной из наиболее актуальных тем для следующего законодательного органа ЕС.