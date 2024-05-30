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Потеряет ли АдГ часть избирателей после связанных с ее лидерами скандалов?

Лидеры партии "Альтернатива для Германии"
Лидеры партии "Альтернатива для Германии" Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Основные претенденты на места в Европарламенте от партии "Альтернатива для Германии" в последние недели оказались под пристальным вниманием прессы и правоохранительных органов. Как это повлияет на имидж АдГ? Лишится ли партия части своих избирателей?

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Серия скандалов и обвинения в шпионаже поставили под угрозу предвыборную кампанию немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Ожидалось, что она станет движущей силой ультраправых в Европе, а лидеры АдГ представляли свою организацию в качестве единственной патриотической силы в Германии.

"Мы - патриотическая партия для нашей страны, мы - патриотическая партия для Германии", - заявляла недавно с трибуны сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

Наиболее серьезное обвинение касается главного кандидата партии и депутата Европарламента Максимилиана Кра. В конце апреля его помощник был арестован по подозрению в передаче информации Китаю. Позже полиция провела обыск в офисе Кра в Европарламенте.

Неделю назад представители АдГ были исключены из ультраправой фракции Европарламента "Идентичность и демократия", после того как Кра заявил в одном из интервью, что не все члены СС были преступниками.

Политические эксперты отмечают, что имидж АдГ в Германии в результате оказался подпорчен.

"В ходе этой избирательной кампании пошатнулся центральный нарратив АдГ, а именно то, что она является единственной патриотической силой в Германии. Но если она ведет пропаганду в пользу России, если в ее рядах есть китайский шпион, то это не патриотично, это, по их же собственным словам, предательство родины", - отмечает_консультант в области политики и коммуникации Йоханнес Хилье._

По словам аналитика, в отношении АдГ возникает справедливый вопрос: "Партия действительно отстаивает интересы Германии или чьи-то ещё?"

Политическая сатира на карнавале в Майнце. Алиса Вайдель (в центре) и Сара Вагенкнехт в автомобиле, которым управляет президент РФ Владимир Путин. Февраль 2024 года
Политическая сатира на карнавале в Майнце. Алиса Вайдель (в центре) и Сара Вагенкнехт в автомобиле, которым управляет президент РФ Владимир Путин. Февраль 2024 годаAP

Второй номер партии Петр Быстрон находится под следствием по подозрению в получении средств от пророссийской сети влияния. 

"Мы видим, что ультраправые политики и ведущие кандидаты от АдГ в Германии находятся под контролем России. Они продают свои души на российских пропагандистских каналах", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Активных сторонников АдГ, вероятно, не отпугнут последние новости. Однако эти сообщения могут оттолкнуть тех правых или консервативных избирателей, которые еще не определились с выбором.

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