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Член ультраправой АдГ пострадал от нападения с ножом в Мангейме

О нападении с ножом сообщили СМИ
О нападении с ножом сообщили СМИ Авторское право Rene Priebe/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Rene Priebe/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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Инцидент произошел через несколько дней после того, как в Мангейме был убит полицейский.

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Кандидат в депутаты местного совета от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) 62-летний Генрих Кох подвергся нападению с ножом в Мангейме поздно вечером во вторник, об этом партия сообщила в среду.

Полиция Мангейма сделает заявление позднее в течение дня.

По данным агентства DPA и членов партии, пострадавшему потребовалась больничная помощь в связи с порезами, злоумышленник задержан.

Сообщается, что кандидат от АдГ во вторник вечером поймал кого-то, пытавшегося сорвать предвыборный плакат. Когда он столкнулся с этим человеком, на него напали с ножом.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как в Мангейме в результате нападения с ножом во время демонстрации антиисламской группы Pax Europa был убит полицейский.

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