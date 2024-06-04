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Выборы в Болгарии: успех прогнозируют пророссийской партии "Возрождение"

Болгары готовятся к двойным выборам.
Болгары готовятся к двойным выборам. Авторское право AP Photo/Visar Kryeziu
Авторское право AP Photo/Visar Kryeziu
By Alexander KazakevichEuronews
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Победу на двойных выборах – в Европейский и национальный парламенты – прочат консервативной партии ГЕРБ экс-премьера Борисова, но в Брюссель и Страсбург могут отправиться и немало союзников Кремля из проекта "Возрождение".

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В Болгарии избирательная компания перед выборами в Европарламент вступает в завершающую стадию. 7 июня – последний день агитации.

Балканская страна готовится отправить в Страсбург и Брюссель 17 евродепутатов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер оказали поддержку бывшему премьер-министру Болгарии Бойко Борисову. Его консервативная партия ГЕРБ с отрывом лидирует в опросах.

"Своим голосованием мы внесём вклад в эффективное управление Европейским союзом в ближайшие годы", – заявил Борисов на одном из митингов.

Одновременно в стране, которая не может выбраться из политического кризиса, пройдут внеочередные парламентские выборы – шестые за три года. Кампания проходит в условиях скандалов и всплеска популярности праворадикальных и пророссийских сил. Националисты из партии "Возрождение", которые поддерживают Кремль и выступают против поставок оружия Украине и за бойкот украинского зерна, согласно опросам, могут набрать 15-16% голосов.

В марте "Возрождение" выдвинуло законопроект о выходе Болгарии из НАТО, который провалился.

Лидер проекта, Костадин Костадинов, так формулирует его основные программные пункты: "Мы добиваемся отмены санкций против России и компенсации болгарским предприятиям за нанесённый ущерб. Отмены военной помощи Украине, а также предоставления гарантии, что ни один болгарский солдат не будет отправлен в Украину. Мы также требуем пересмотреть условия членства Болгарии в Европейском союзе. Это важные, обязательные, исключительно срочные меры, которые должны быть приняты в течение нескольких ближайших недель".

При этом второе место "Возрождению" не гарантировано. На этот результат претендуют проевропейская оппозиционная коалиция "Продолжаем перемены" – "Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы", представляющее этнических турок, цыган и помаков.

Институты изучения общественного мнения предсказывают тесную борьбу.

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