Венгрия: первые дебаты на общественном телевидении за два десятилетия

Перед выборами в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня, общественное телевидение Венгрии впервые за два десятилетия показало дебаты кандидатов в депутаты ЕП. В центре венгерской столицы за ними на большом экране наблюдали тысячи людей.

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Тысячи людей собрались в центре Будапешта в четверг, чтобы посмотреть на большом экране первые за 18 лет политические дебаты на венгерском телевидении — с участием ведущих кандидатов в депутаты Европарламента.

Вице-председатель оппозиционной партии "Уважение и Свобода" Петер Мадьяр в свою очередь призвал людей прийти на митинг к зданию редакции телеканала, выступив с резкой критикой в адрес общественного вещателя.

Оппозиционному евродепутату Кларе Добрев от Демократической коалиции и ее сторонникам пришлось идти на дебаты через толпу соратников Мадьяра, что вызвало некоторое напряжение.

Организаторы теледебатов заранее определили темы дискуссий для 11 кандидатов.

Теледебаты кандидатов в депутаты Европарламента в центре Будапешта на большом экране посмотрели тысячи людей AP

С тех пор как партия ФИДЕС пришла к власти в 2010 году, на общественном телевидении не проводилось дебатов лидеров партий перед парламентскими, местными или европейскими выборами.

Последнее такое меропритие состоялось в 2006 году, напоминает AP.

В этот раз лидерам партийных списков дали всего по восемь минут, чтобы обратиться с экрана к избирателям.

Во время дебатов кандидат в депутаты Европарламента от правящей партии FIDES Тамаш Дойч критиковал левых евродепутатов за то, что они голосовали за отправку оружия в Украину.

Оппозиционный кандидат Клара Добрев обрушилась на премьер-министра страны Виктора Орбана, назвав его "позором Европы" и обвинив в том, что его задвигают на второй план, когда ЕС принимает важные для блока решения.

Петер Мадьяр отверг обвинения представителей правящей партии в том, что оппозиция выступает за войну.

Анна Донат, ведущий кандидат от либерального движения "Моментум", заявила, что защита верховенства права означает защиту реального суверенитета и личных свобод.