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Прямой эфир. Четверо против фон дер Ляйен: дебаты кандидатов на главный пост в Брюсселе

Ведущие кандидаты на июньских выборах отстаивают своё видение Европы и отвечают на вопросы европейцев.
Ведущие кандидаты на июньских выборах отстаивают своё видение Европы и отвечают на вопросы европейцев. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Alexander Kazakevich
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Cохранит ли власть нынешняя глава Еврокомиссии после июньских выборов? Кто может её потеснить? Каким будет правящее большинство? Разные точки зрения, разное видение Европы, последний шанс завоевать новых избирателей – лидеры списков европейских партий спорят и отвечают на вопросы зрителей.

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С каждым новым циклом выборы в Европарламент всё больше политизируются, а назначение председателя Еврокомиссии из кулуарной процедуры теперь окончательно превратилось в открытую схватку – с кандидатами и дебатами, за которыми следят миллионы европейцев, которых беспокоит нестабильность в мире, войны и высокая инфляция.

В 2019 году Урсула фон дер Ляйен не была известна широкой публике за пределами ФРГ, её имени не было в предвыборном списке Европейской народной партии. Экс-министр Ангелы Меркель стала консенсусной фигурой, которая после тяжёлых переговоров в Евросовете устроила две крупнейшие экономики ЕС – Германию и Францию. Сегодня фон дер Ляйен вышла на арену и ведёт своего рода двойную кампанию – за собственное переизбрание и за коллективный успех правоцентристов, которым на выборах 6-7 июня прочат победу.

Фон дер Ляйен – абсолютный фаворит и никакой интриги нет? Это не совсем так. Даже если у её оппонентов, которые возглавляют списки других транснациональных европейских партий и блоков, шансов занять её кресло, действительно, немного, пока неясно, каким будет новое большинство в Европарламенте. Продолжится ли традиционное правление еврофилов с право- и левоцентристского фланга? Или же Европу ожидает серьёзный сдвиг от центра и раздача министерских (точнее, еврокомиссарских) портфелей представителям ультраправых?

С 16:00 по Москве следите за дебатами в прямом эфире телеканала Euronews и за нашей текстовой трансляцией.

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