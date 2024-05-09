ЕС празднует День Европы и готовится к эпохальным выборам

By Angela Skujins и AP

Евросоюз отмечает 74-летие со дня представления министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом исторической Декларации. Европейцы высказывают свои опасения по поводу будущего состава Европарламента после июньских выборов.

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В четверг институты ЕС отметили День Европы, посвященный основанию блока, но в то же время союз готовится к своему будущему - европейские выборы пройдут 6-9 июня.

Достижения блока отмечались в столицах стран-членов 9 мая - в годовщину исторической речи министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которая привела к созданию экономического и политического союза.

Граждан пригласили посетить институты ЕС, чтобы отметить это событие: здания Европейского парламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге открыли свои двери для публики.

Празднование проходило в то время, когда союз продолжал готовиться к одним из самых важных выборов в своей истории.

Июньские выборы пройдут в условиях непрекращающегося кризиса на континенте: война в Украине, чрезвычайная климатическая ситуация и фундаментальные вопросы самого блока.

Союз 27 стран с населением 450 миллионов человек выберет 720 евродепутатов, которые будут служить им в течение следующих пяти лет.

Экзистенциальная борьба" на горизонте

Карл Вольтер, 18-летний немец, сказал, что обязательно будет голосовать, потому что он принадлежит к следующему поколению европейцев, которым предстоит формировать политику.

"Наше мнение имеет значение для того, что должно произойти в будущем", - говорит Карл.

Результаты европейских выборов также покажут, будет ли иметь место уклон вправо, который наблюдается во всем мире, от Аргентины до Индонезии и Словакии.

Member of the European Parliament Guy Verhofstadt at EU headquarters in Brussels, Monday, April 19, 2021. AP

"Это будет экзистенциальная борьба", - сказал Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии и уходящий член парламента от Альянса либералов и демократов за Европу.

"Крайне правые партии явно находятся под влиянием России и Китая. [Они на самом деле не хотят укреплять Европу. Они - рецепт слабой Европы. А слабая Европа будет разрушена", - сказал он.

Итальянский евродепутат Никола Прокаччини ("Братья Италии", ECR) сказал, что нынешний состав Европарламента слишком сильно отклоняется влево, но он считает, что "движение вправо" возможно.

"Правоцентристские движения идут вперед", - сказал Прокаччини.

Геополитические события последних лет подтолкнули страны-члены ЕС к обсуждению необходимости переоценки оборонных усилий.

"Не отдельные государства-члены будут защищать людей", - сказал Верхофстадт. - Нам абсолютно необходим европейский оборонный союз, чтобы защитить себя от России, например, и, конечно, в мире, где, возможно, [бывший президент США Дональд] Трамп вернется в Белый дом".