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ЕС празднует День Европы и готовится к эпохальным выборам

Группа стоит под предвыборным баннером у здания Европейского парламента в Брюсселе 29 апреля 2024 года.
Группа стоит под предвыборным баннером у здания Европейского парламента в Брюсселе 29 апреля 2024 года. Авторское право AP
Авторское право AP
By Angela Skujins и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз отмечает 74-летие со дня представления министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом исторической Декларации. Европейцы высказывают свои опасения по поводу будущего состава Европарламента после июньских выборов.

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В четверг институты ЕС отметили День Европы, посвященный основанию блока, но в то же время союз готовится к своему будущему - европейские выборы пройдут 6-9 июня.

Достижения блока отмечались в столицах стран-членов 9 мая - в годовщину исторической речи министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которая привела к созданию экономического и политического союза.

Граждан пригласили посетить институты ЕС, чтобы отметить это событие: здания Европейского парламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге открыли свои двери для публики.

Празднование проходило в то время, когда союз продолжал готовиться к одним из самых важных выборов в своей истории.

Июньские выборы пройдут в условиях непрекращающегося кризиса на континенте: война в Украине, чрезвычайная климатическая ситуация и фундаментальные вопросы самого блока.

Союз 27 стран с населением 450 миллионов человек выберет 720 евродепутатов, которые будут служить им в течение следующих пяти лет.

Экзистенциальная борьба" на горизонте

Карл Вольтер, 18-летний немец, сказал, что обязательно будет голосовать, потому что он принадлежит к следующему поколению европейцев, которым предстоит формировать политику. 

"Наше мнение имеет значение для того, что должно произойти в будущем", - говорит Карл.

Результаты европейских выборов также покажут, будет ли иметь место уклон вправо, который наблюдается во всем мире, от Аргентины до Индонезии и Словакии.

Member of the European Parliament Guy Verhofstadt at EU headquarters in Brussels, Monday, April 19, 2021.
Member of the European Parliament Guy Verhofstadt at EU headquarters in Brussels, Monday, April 19, 2021.AP

"Это будет экзистенциальная борьба", - сказал Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии и уходящий член парламента от Альянса либералов и демократов за Европу.

"Крайне правые партии явно находятся под влиянием России и Китая. [Они на самом деле не хотят укреплять Европу. Они - рецепт слабой Европы. А слабая Европа будет разрушена", - сказал он.

Итальянский евродепутат Никола Прокаччини ("Братья Италии", ECR) сказал, что нынешний состав Европарламента слишком сильно отклоняется влево, но он считает, что "движение вправо" возможно.

"Правоцентристские движения идут вперед", - сказал Прокаччини.

Геополитические события последних лет подтолкнули страны-члены ЕС к обсуждению необходимости переоценки оборонных усилий.

"Не отдельные государства-члены будут защищать людей", - сказал Верхофстадт. - Нам абсолютно необходим европейский оборонный союз, чтобы защитить себя от России, например, и, конечно, в мире, где, возможно, [бывший президент США Дональд] Трамп вернется в Белый дом".

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