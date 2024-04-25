Европейский парламент закрыл последнюю пленарную сессию своего девятого созыва. Euronews вспоминает 9 моментов, определивших срок полномочий высшего органа законодательной власти ЕС.

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Теперь законодатели вернутся в свои родные страны, чтобы подготовиться к июньским выборам, на которых избиратели проголосуют за 720 своих представителей.

Многие члены Европарламента, несомненно, с радостью воспримут эту передышку после пяти лет преодоления целой череды чрезвычайных ситуаций, переговоров по реформам и ликвидации последствий пиар-катастроф.

«Я бы никогда не смогла предсказать, чего нам удастся достичь, сколько кризисов и проблем нам придётся урегулировать», - призналась в интервью Euronews председатель Европарламента Роберта Метсола.

Вспомним об 9 моментах, которыми войдёт в историю орган законодательной власти девятого созыва.

Неубедительное утверждение кандидатуры фон дер Ляйен

Чувство облегчения на лице Урсулы фон дер Ляйен после голосования в её пользу. European Union, 2019.

Урсула фон дер Ляйен появилась в правильном месте и в нужное время. До лета 2019 года уроженка Брюсселя была в самом Брюсселе практически неизвестной фигурой. Она работала в федеральном правительстве канцлера Германии Ангелы Меркель и занимала несколько должностей в сфере обороны.

Её приход к власти произошёл в мгновение ока после того, как Европейский совет под сильным влиянием Эммануэля Макрона отклонил кандидатуру немца Манфреда Вебера на пост главы Европейской комиссии.

Когда Вебер вышел из игры, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) поспешила найти нового претендента в своих рядах. Именно тогда президент Франции, как сообщается, достал имя фон дер Ляйен из ниоткуда, назвав её прагматичным консерватором, способным удовлетворить интересы либеральной, социалистической и зелёной фракций. Тогда с этим согласился даже венгерский руководитель Виктор Орбан.

Однако Европарламент гневно отреагировал на вопиющую отмену системы Spitzenkandidaten, против которой активно выступал Макрон. За кандидатуру фон дер Ляйен было подано 382 голоса - всего на 9 голосов больше требуемых 374, что является рекордно большим перевесом.

Дети "Старого Ланга»

Евродепутат взялись за руки и запели шотландскую песню «Auld Lang Syne» о конце давней дружбы. Yves Herman/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

"Брексит" стал для Брюсселя горькой пилюлей. Выход Соединённого Королевства из Евросоюза был длительным и мучительным, что стало испытаением на прочность дипломатической доброй воли.

Процесс завершился 29 января 2020 года, когда евродепутаты одобрили соглашение, по которому Великобритания официально вышла из состава ЕС после 47 лет членства и стала первым государством, покинувшим Союз.

Сразу после объявления результатов голосования (621 «за» и 49 «против») законодатели встали, взялись за руки и запели популярную шотландскую песню «Auld Lang Syne», которая символизирует конец давней дружбы.

За этим трогательным моментом последовали аплодисменты, объятия и слёзы. Через несколько дней Европарламент перераспределил места в связи с отъездом 73 британских депутатов.

Евродепутат, сбежавший по водосточной трубе

Венгерский евродепутат József Szájer, фигурант секс-скандала. European Union, 2020.

Это история Йожефа Шаера, венгерского евродепутата с пятилетним стажем от правящей партии Орбана «Фидес». В 2021 году его подвергли резкой критике за то, что он выдвинул закон против ЛГБТК под предлогом защиты детей.

Однако Шаер, похоже, решил не соблюдать партийный манифест, когда пришёл на секс-вечеринку в центре Брюсселя. В ней, как утверждается, приняли участие 25 мужчин. Мероприятие в интимной обстановке в ноябре 2021 года было организовано с явным нарушением карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Однополое собрание было прервано бельгийской полицией после того, как соседи пожаловались на шум.

Согласно сообщению прокуратуры, венгерский политик попытался сбежать от полиции, спустившись по водосточной трубе частной квартиры. У него на руках была кровь, а в рюкзаке - наркотики, употребление которых он отрицал.

«Мне жаль, что я нарушил правила собраний. Это было безответственно с моей стороны. Я приму наказание за это», - заявил Шаер через несколько дней после своей отставки.

Совместная закупка вакцин

Руководитель AstraZeneca Pascal Soriot был вынужден отчитываться перед евродепутатами European Union, 2021.

Столкнувшись с пандемией коронавируса, ЕС принял решение о совместной закупке жизненно важных вакцин, что позволило фармацевтическим транснациональным корпорациям получить большие деньги. Хотя первоначальные поставки, по понятным причинам, шли медленно из-за огромного спроса во всем мире, особой критике подверглась одна конкретная компания. AstraZeneca обязалась поставить 90 миллионов доз в первом квартале 2021 года, но вскоре снизила цель до 30 миллионов.

Европарламент провёл виртуальное слушание с руководителями фармацевтических компаний, которым задавали вопросы о производстве, разрешениях и сроках поставок. Неизбежно, что все пальцем были направлены на Паскаля Сориот из AstraZeneca, которого считали главным виновником.

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«Как возможно, что вы понятия не имеете?» - вопрошала евродепутат от Финляндии Сильвия Модиг, назвав Сориот «куском мыла» из-за его запутанных заявлений о поставках.

Позже Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca. Судебный процесс завершился урегулированием.

Прощай, Дэвид Сассоли

Председатель Европарламента David Sassoli умер в возрасте 65 лет. Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Рано утром 11 января 2022 года было объявлено, что Дэвид Сассоли, председатель Европейского парламента, умер.

65-летний итальянский социалист долгое время страдал от плохого состояния здоровья и ранее был госпитализирован во время своего пребывания в должности. Тем не менее, это сообщение вызвало эмоциональный резонанс. Сассоли был любимой фигурой во всех политических кругах, он вызывал добрые чувства своей легкой улыбкой и теплым характером.

Европарламент провел памятное мероприятие с участием законодателей и лидеров ЕС. Прозвучала звукозапись, в которой Сассоли произнёс на итальянском языке имя своей преемницы Роберты Метсолы.

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«Европа потеряла лидера, демократия потеряла поборника, и все мы потеряли друга, - заявил Метсола. - Человек с великим видением и глубокими убеждениями, он всегда знал, как воплотить ценности, в которые он верил, в конкретные действия».

После государственных похорон в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели Сассоли похоронили в Риме.

«Докажите, что вы с нами»

Президент Украины Владимир Зеленский обращается по видеосвязи к Европарламенту на раннем этапе российского вторжения. AP/Ukrainian Presidential Press Office

В то время как российские ракеты летели на Киев, а судьба Украины висела на волоске, президент Владимир Зеленский сделал решительный геополитический шаг, подав заявку на вступление страны в ЕС.

Пытаясь развеять сомнения в своих истинных амбициях, Зеленский принял виртуальное участие в внеочередной сессии Европейского парламента 1 марта 2022 года и выступил в защиту своей истерзанной войной Украины, пообещав: «Нас не сломить».

«Мы боремся за свои права и свободы, а теперь боремся за выживание. Мы также боремся за то, чтобы быть в Европе равноправным членом», - сказал Зеленский евродепутатам.

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«Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не оставите. Докажите, что вы действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму. Слава Украине!»

Эта речь сразу же стала одной из самых страстных и запоминающихся просьб, когда-либо произнесенных в парламентской палате. Даже голос переводчика переполнился эмоциями.

«Каратгейт» - скандал, не похожий ни на один другой

Eva Kaili was at the centre of the corruption case known as Qatargate. European Union, 2022.

Европейскому парламенту не привыкать к отвратительным политическим скандалам, но он явно не был готов к шторму, разразившемуся в декабре 2022 года.

Бельгийская полиция сообщила о существовании схемы "деньги за политические услуги, в рамках которой Катар и Марокко якобы выплчивали крупные суммы и преподносили «солидные» подарки, чтобы повлиять на принятие решений в этом учреждении. (Обе страны отрицают любые правонарушения.)

В результате этого дела была арестована вице-спикер Ева Кайли, восходящая звезда парламента, и ее партнёр Франческо Джорджи, который долгое время работал аккредитованным помощником. По сообщениям, Кайли «была поймана на месте преступления», пытаясь избавиться от сумок с наличными деньгами, что привело к автоматическому снятию с нее иммунитета. Она провела в тюрьме более четырех месяцев.

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Обвинения в коррупции также получили Марк Тарабелла и Андреа Коццолино, два действующим члена Европарламента, а также Пьер Антонио Панцери, бывший евродепутат, который позже заключил с прокурорами сделку, признав свою причастность к взяточничеству и поделившись «разоблачительными» подробностями.

Кайли, Тарабелла и Коццолино отвергли обвинения Панцери и оспорили уголовные обвинения, назвав их необоснованными и настаивая на своей невиновности.

Тем не менее, череда обвинений, полицейские рейды, утечка признаний и перекладывание вины между юристами нанесли огромный ущерб парламенту, который пытался выпустить новый кодекс поведения в отчаянной попытке сдержать один из самых серьёзных пиар-кризисов в своей истории.

К сожалению, призрак иностранного влияния снова будет преследовать институт в виде "Рашагейта" и "Чайнагейта".

Ожесточенная битва за природу

Закон о восстановлении природы призван призван улучшить деградировавшие экосистемы, спасти флору и фауну Европы. Rafal Kowalczyk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

На период 2019-2024 годов Европарламентом были приняты далеко идущие и амбициозные законодательные акты, которые активно обсуждались вплоть до финиша. Но ни одно из них не затмевает Закон о восстановлении природы. В нём предложено постепенно вернуть в естественное состояние сушу и моря, деградировавшие в результате изменения климата и деятельности человека.

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По сравнению с другими разделами «Зелёной сделки», которые привлекли больше внимания, этот текст был довольно сдержанным. Однако весной 2023 года Европейская народная партия начала полномасштабную кампанию по отмене закона, утверждая, что он поставит под угрозу производство продуктов питания, повысит розничные цены и уничтожит традиционные источники средств к существованию фермеров.

Прогрессивные евродепутаты, экологические организации, ученые-правоведы и даже транснациональные корпорации открыто оспаривали эти тезисы, утверждая, что восстановление природы необходимо для поддержания процветающей экономики и устойчивых цепочек поставок.

Хотя парламент в итоге одобрил упрощенную версию закона, отдав 329 голосов «за» при 275 «против», это открыло путь к более широкой борьбе за «Зелёную сделку» в преддверии выборов 2024 года.

Юлия Навальная: «Хватит скучать»

Юлия Навальная выступила в Европарламенте вскоре после смерти своего мужа Алексея Навального. European Union, 2024.

Скорбящяя вдова вернула политиков ЕС к реальности.

Одетая в эффектную черную одежду, Юлия Навальная предстала перед Европейским парламентом в конце февраля 2024 года, через несколько дней после того, как её муж Алексей Навальный умер при подозрительных обстоятельствах, находясь в заключении в России.

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Навальная депутатам, едва сдерживая свои эмоции:

"Если вы хотите победить Путина, вам придется стать инноватором. Вы больше не должны быть скучными. Вы не можете навредить Путину ещё одной резолюцией или очередным набором санкций, ничем не отличающимися от предыдущих. Вы не сможете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила".

Ее выступление в Страсбурге завершилось бурной овацией.