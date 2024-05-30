Польша: разногласия среди правых могут повлиять на создание консервативной коалиции в ЕС

Исходя из результатов опроса Euronews, эксперты прогнозируют жесткую борьбу между национал-консервативной партией "Право и справедливость" и умеренными проевропейскими консерваторами из "Гражданской коалиции", правящего в Польше объединения.

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Глубокий раскол между правыми и правоцентристами в Польше может помешать созданию общей консервативной коалиции в ЕС. Таково мнение аналитиков Центра опросов Euronews. Представители консервативного крыла намерены победить на европейских выборах в Польше.

Исходя из результатов опроса, проведенного Euronews в период с марта по конец мая, эксперты прогнозируют жесткую борьбу между правой национал-консервативной партией "Право и справедливость" и умеренными проевропейскими консерваторами из "Гражданской коалиции", правящего в Польше объединения.

С марта крайне правая и откровенно антиевропейская партия"Конфедерация" потеряла часть голосов, которые, очевидно, перешли к партии "Право и справедливость", что позволило этой ультраконсервативной силе обойти проевропейскую "Гражданскую коалицию".

В Европарламенте партия "Право и справедливость" (ПиС)является важным членом (наряду с партией "Братья Италии") националистической правой группы "Европейские консерваторы и реформисты", а "Гражданская коалиция" (ГК) премьера Польши Дональда Туска связана с Европейской народной партиией.

Соперничество этих партий (ПиС и ГК) на внутренней политической арене может помешать попыткам создать в ЕС консервативную коалицию между Европейской народной партией и группой Европейских консерваторов и реформистов.

Опросы демонстрируют, что Польша, с политической точки зрения, прочно обосновалась на правой стороне политического спектра ЕС. Однако консерваторы в этой стране глубоко расколоты. Основная причина - расхождение в видении принципов и ценностей ЕС и борьба за власть. Впрочем, есть у них и много общего: подход к развязанной Россией войне в Украине, проамериканские и пронатовские настроения.

Members of the new voluntary Territorial Defense Troops march with Poland's national flags Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Несмотря на общие консервативные корни и значительное сближение в вопросах обороны и безопасности, ПиС и ГК остаются маловероятными союзниками для потенциальной коалиции на уровне парламента ЕС, считает Томаш Канецки из Центра опросов Euronews:

"Речь идет исключительно о тактике и механизмах. На бумаге ситуация может выглядеть более или менее одинаково, но это партии, которые находятся в вечном конфликте, конфликте по поводу политических ценностей, уважения верховенства закона, независимости институтов и уважения своих партнеров".

Вопрос верховенства закона уже почти десять лет является камнем преткновения между ПиС и ГК. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, когда она была правящей в Польше, вступила в открытый конфликт с Брюсселем по такому важному вопросу, как независимость судебной системы. Правительство также выступало против миграционной политики ЕС и европейских ценностей, в частности, права женщин на аборт.

Левые и левоцентристские партии в Польше не столь популярны. Настоящая борьба разворачивается между умеренными консерваторами и ультраконсерваторами, которых также разделяет подход к проблемам экологии.

Томаш Канецки, Euronews Polls Centre:"Теоретически правящая "Гражданская коалиция" будет в большей степени поддерживать возобновляемые источники энергии, потому что там считают, что это правильный путь. ПиС будет внедрять возобновляемые источники энергии, но в то же время защищать угольную промышленность".

Но даже польские ультраконсерваторы понимают, что Польша не может повернуться спиной к фондам ЕС и к финансовым инвестициям "Зеленого курса" ЕС.

В октябре 2023 года в Польше прошли общенациональные выборы, а в апреле этого года - местные. В обеих предвыборных гонках ультраконсерваторы получили больше голосов, чем их умеренные соперники. Но осенью прошлого года правоцентристы стали правящей силой только потому, что ультраконсерваторы по внутренним причинам не смогли сформировать коалицию.

Вопрос индивидуальных свобод и личное соперничество между Дональдом Туском и Ярославом Качиньским постоянно вносят раскол в ряды ПиС и ГК.

"ГК и ПиС по целому ряду вопросов могут голосовать абсолютно одинаково, как и по некоторым конкретным нормативным актам. Но в формальной коалиции этого никогда не произойдет. Они никогда не будут вместе", - заключает Томаш Канецки.