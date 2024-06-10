На оружейном заводе Mesk в Польше произошел мощный взрыв

By Euronews

Один сотрудника завода погиб. Производимое на предприятии оружие поставляется также в Украину.

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На юге Польши произошел мощный взрыв на оружейном заводе Mesko. Погиб 59-летний сотрудник, ранения получил один человек. Предприятие стратегического значения расположено в городе Скаржиско-Каменна.

Радиостанция RMF FM сообщает, что взрыв произошел в центре ракетного топлива. Возникший после взрыва пожар был потушен. В интервью радиостанции глава завода Эльжбета Шренявска заявила: "У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Там все контролируется, потому что это современный центр".

"В MESKO SA начала работу специальная комиссия по расследованию обстоятельств. Также на уровне Польской группы вооружений создана комиссия, целью которой является расследование обстоятельств, а также проверка действующих в настоящее время процедур и возможные рекомендации по их изменению для обеспечения максимальной безопасности труда", — говорится в заявлении завода.

Информации о возможных причинах взрыва пока нет. Прокуратура и руководство проводят расследование.

Польские СМИ сообщают, что на заводе производятся переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы для танков, которые в том числе поставляются в Украину. Компания Mesko принадлежит государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

В последние недели в Польше произошли несколько крупных пожаров на объектах инфраструктуры. Несколько человек были задержаны по подозрению в совершении диверсий. По данным польских властей, за их действиями могут стоять российские спецслужбы.