Польша инвестирует 2,3 млрд евро в укрепление восточной границы

By Euronews

Дональд Туск выступил в Кракове на церемонии, посвященной 80-летию битвы при Монте-Кассино

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Польша инвестирует около 2,3 миллиардов евро в укрепление безопасности и сдерживания на границе с Россией и ее союзницей Белоруссией, заявил в субботу премьер-министр страны.

Дональд Туск сказал, что работа над проектом "Восточный щит", который включает в себя строительство соответствующих военных укреплений, уже началась.

Польша находится на восточном фланге НАТО и Европейского союза, и Туск подчеркнул, что на ней лежит дополнительная ответственность за безопасность Европы.

"Мы решили инвестировать 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда евро) в нашу безопасность, и прежде всего в безопасную восточную границу", - сказал Туск.

"Мы начали эти работы, чтобы сделать границу Польши безопасной в мирное время и непроницаемой для врага во время войны", - добавил он.

Он выступил в Кракове перед польскими войсками во время памятных мероприятий, посвященных 80-летию победы союзников в битве при Монте- Кассино над нацистами во время Второй мировой войны.

Предыдущее правое правительство Польши построило стену стоимостью 368 миллионов евро на границе с Белоруссией, чтобы остановить массовый приток мигрантов. Нынешнее проевропейское правительство говорит, что ее необходимо укрепить.

Варшава поддерживает Киев в борьбе с военной кампанией России.