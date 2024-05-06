Европейская комиссия объявила, что предпринимает первые шаги по закрытию процедуры по статье 7-й Союзного договора против Польши, предусмотренной за нарушение общих правил и норм

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С 2017 года осуществляется специальный надзор за систематическими нарушениями фундаментальных ценностей в стране и продолжающейся эрозией независимости судебной системы. В результате Польша была вынуждена регулярно выступать на слушаниях в других странах-членах и отвечать за прогресс - или регресс - в этой области.

Статья 7-я когда-либо приводилась в действие только в отношении Польши и Венгрии.

В неожиданном заявлении, сделанном в понедельник, говорится, что «явного риска серьёзного нарушения верховенства права в Польше» больше нет.

Однако решение должно быть одобрено государствами-членами, прежде чем юридический текст, который активировал процедуру в 2017 году, может быть официально отозван. Встреча министров по европейским делам запланирована на конец этого месяца. Это позволяет предположить, что решение будет принято в ближайшее время.

«Сегодняшний день знаменует собой новую главу в истории Польши, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Это результат упорного труда поляков и решительных усилий правительства по проведению реформ».

Этот прорыв стал политической победой Дональда Туска. Вступив в должность премьер-министра в прошлом году, он сделал перезагрузку отношений между Варшавой и Брюсселем одним из главных приоритетов своего проевропейского правительства.

В середине февраля оно представило «план действий» из девяти законопроектов, специально разработанных для восстановления судебной независимости от высшей судебной инстанции страны до самых обычных судов. Правительство Туска также взяло на себя обязательства соблюдать постановления Европейского суда и уважать превосходство законодательства ЕС над национальным.

Эта инициатива быстро окупилась: к концу февраля Еврокомиссия разблокировала 137 миллиардов евро из фондов восстановления экономики и сплочения, в которых Польше было отказано из-за упадка демократии и отсутствия судебных гарантий защиты финансов блока.

К апрелю Варшава получила первый платеж в размере 6,3 млрд евро в виде грантов и займов.

Однако «план действий» преследует не только финансовую выгоду: его конечная цель состояла в том, чтобы завершить действие статьи 7-й и избавить Польшу от дурной репутации.