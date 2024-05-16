Покушение на Роберта Фицо: угрозы для жизни больше нет – вице-премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выжил после многочасовой операции после того, как в него выстрелили пять раз. Официальные лица назвали покушение "политически мотивированным".

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном состоянии после покушения в городе Гандлова после выездного заседания правительства.

"Операция прошла успешно, я думаю, он выживет", – заявил вице-премьер и министр окружающей среды Томаш Тараба в интервью программе Newshour на BBC.

Накануне Фицо вертолётом доставили в больницу региональной столицы Банска-Быстрица. Сообщалось, что ранение было слишком серьёзным, чтобы везти его в Братиславу. По информации издания Dennik N, после многочасовой операции он "был в сознании".

В ходе вечернего брифинга, официальные лица заявили, что состояние 59-летнего Фицо "критическое".

Момент стрельбы запечатлели камеры регионального телевидения: нападавший выстрелил пять раз, ранив премьера в живот и левую руку. После этого власти усилили охрану ряда чиновников и СМИ, а парламент объявил, что приостанавливает свою работу до 21 мая.

Политики страны, которая редко сталкивается с эпизодами насилия, осудили покушение, при этом власти и оппозиция поспешили обвинить друг друга в создании "атмосферы нетерпимости".

Физическое нападение на премьер-министра – это, прежде всего, нападение на человека, но это также атака на демократию. Риторика ненависти, которую мы можем наблюдать в обществе, приводит к соответствующим действиям. Зузана Чапутова президент Словакии

Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что страна переживает "худший день своей демократии".

"Впервые за 31 год существования нашей демократической суверенной республики кто-то решил выразить своё политическое мнение не на выборах, а с оружием в руках на улице", – написал он на своей странице в Facebook.

"Неспособность принять волю какой-то части общества, которая не нравится какой-то другой группе людей, – вот результат, к которому мы пришли сегодня", – добавил он.

В правящей партии "Курс – социальная демократия" обвинили в произошедшем "либеральные СМИ" и оппозицию. Крупнейшая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" отменила запланированную на вечер среды акцию протеста против реформы общественного вещателя RTVS.

Стрельба перед Домом культуры в центральном словацком городе Гандлова, которую, по данным словацких СМИ, устроил 71-летний мужчина, оказалась на первых полосах мировых СМИ, покушение прокомментировали политики по всей Европе.

"Не должно быть никакого насилия. Демократия – это ненасильственный способ разрешать разногласия. И это должно оставаться неизменным", – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Осудили нападение и в Киеве:

Это абсолютно неприемлемый акт насилия. Я желаю господину премьер-министру скорейшего выздоровления, и очень важно, чтобы нападавший ответил за свои действия. Владимир Зеленский президент Украины

Что известно о нападавшем

По сообщениям, подозреваемый в покушении – 71-летний Юрай Цинтула, "либеральный писатель и активист". Его называют одним из основателей провинциального литературного клуба и автором трёх поэтических сборников.

"Я не согласен с политикой правительства. Средства массовой информации ликвидируют. Почему [власти] наступают на RTVS?" – передают слова задержанного словацкие СМИ.

В МВД утверждают, что Цинтула обдумывал покушение с момента объявления итогов выборов в Словакии.

Журналисты также обнаружили связи Цинтулы с военизированной группировкой "Словацкие новобранцы" (Slovenskí Branci), действовавшей с 2012 по 2022 год. По сообщениям, организация, оформленная как спортивный клуб, сотрудничала с пропутинскими байкерами "Ночные волки".

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо уже занимал пост премьер-министра Словакии более десяти лет: с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год.

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В 2018 году он был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов, вызванных заказным убийством Яна Куцяка, журналиста, расследовавшего коррупцию на высоком уровне.

Находясь в оппозиции, Фицо стал близким союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, особенно когда дело доходило до критики Европейского союза.

Перед парламентскими выборами 2023 года Фицо не скрывал своих симпатий к Кремлю и обвинил "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали Владимира Путина на вторжение, повторив ложный нарратив, который президент России использовал для оправдания полномасштабной войны.

После возвращения на пост премьер-министра в октябре прошлого года правительство Фицо сократило поддержку Украины.