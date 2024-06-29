Как центристское движение Макрона изменило французскую политику?

Политологи говорят, что Макрон дерегулировал французскую политическую систему, которая традиционно характеризовалась разрывом между правыми и левыми.

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Когда Эммануэль Макрон во второй раз был избран президентом Франции в 2022 году, он признал, что некоторые голосовали за него во втором туре только для того, чтобы противостоять ультраправому кандидату Марин Ле Пен.

Многие французы проголосовали "не для того, чтобы поддержать мои (политические) идеи, а для того, чтобы блокировать идеи ультраправых", - сказал Макрон, добавив, что он в долгу перед ними.

Спустя два года так называемый "Республиканский фронт", призванный предотвратить приход к власти ультраправых, утратил силу: "Национальное объединение" заняло первое место на европейских выборах и, как ожидается, одержит верх на внеочередных выборах в законодательные органы 30 июня и 7 июля.

Движение Макрона, тем временем, столкнулось с падением своей поддержки после потери большинства в нижней палате парламента, Национальном собрании, в 2022 году и занимает с отрывом второе место после ультраправых на европейских выборах в прошлом месяце.

Президент назвал свою коалицию альтернативой двум крайностям, но в опросах она отстает и от ультраправых, и от левой коалиции под названием "Новый народный фронт", а некоторые говорят, что результаты могут привести к подвешенному парламенту.

Как Макрон, появившийся на сцене в 2017 году, изменил политический ландшафт у себя дома и способствовал подъему ультраправых?

Персонифицированная власть

Макрон не считал себя ни левым, ни правым, создав центристское движение, которое взяло верх над обеими традиционными умеренными партиями страны. Однако эксперты говорят, что ему не удалось создать движение, которое заполнило бы оставленную им пустоту.

"Он дерегулировал французскую политическую систему, которая традиционно характеризовалась разрывом между правыми и левыми", - говорит Стефан Кадью, профессор политологии из Университета Лиона-2.

"Чтобы сделать свой личный (политический) бизнес прибыльным, он должен был убедить людей в устаревшем характере право-левого разделения, подорвав все привычные ориентиры политического пространства", - говорит Кадью.

По словам Кадью, Макрону не удалось "ничего построить", осталось лишь политическое пространство, которое "находится в стадии строительства", поскольку он не может объединить два разрозненных лагеря.

Макрон на церемонии в Бретани AP Photo/Christophe Ena, Pool

Президент Франции перешел от опоры на левых избирателей в 2017 году к более правым избирателям на выборах 2022 года. Социалистическая партия сильно упала в поддержке на президентских выборах 2017 и 2022 годов, в то время как правые "Республиканцы" резко упали в 2022 году.

Его кандидатура стала персональным брендом, неразрывно связав его образ с его коалицией.

"Он сделал ставку на свой опыт, на то, что его работа на высшей государственной службе и в частном секторе может быть использована для обеспечения его легитимности, чтобы преодолеть раскол между левыми и правыми", - говорит Кадью.

С момента избрания рейтинг одобрения Макрона упал с более 50% до менее 30%, а некоторые избиратели, считающие себя ультраправыми, говорят, что президент их отталкивает.

Кристиан, 67-летний избиратель из сельской местности недалеко от Лиона, который беседовал с Euronews на публичном собрании ультраправых, ранее голосовал за Макрона, но сказал, что президент Франции "умеет разозлить людей".

"Мы не можем сказать, что ничего не сделано, потому что это правда, что мы быстро забываем о том, что было сделано, и в основном смотрим на то, что еще предстоит сделать, но его метод не работает. Он умеет преподносить тему так, что это приводит вас в ярость", - сказал бывший работник автомобильного завода.

Предсказуемое падение

Падение рейтинга одобрения Макрона было во многом предсказуемо во Франции.

"Французский народ всегда устает от своих лидеров", - говорит Тара Варма, приглашенный научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне и эксперт по французской политике.

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Но отчасти проблема французского президента заключается в отсутствии у него "местной привязки" после централизации власти в Париже.

В Сенате традиционными партиями остаются правая партия "Республиканцы" и левая Социалистическая партия, а партия Макрона также не смогла получить ни одного из 13 регионов метрополии на региональных выборах 2021 года.

"Я не думаю, что его партия потратила достаточно времени на то, чтобы закрепиться на местном уровне, они проиграли европейские выборы, но они проиграли все местные выборы за последние семь лет", - говорит Варма.

Кадью добавил, что Макрон работал над дальнейшей централизацией власти в рамках Пятой республики, которая и так наделяет президента беспрецедентными полномочиями.

По словам экспертов, это особенно усилилось во время таких кризисов, как протесты "желтых жилетов" и пандемия COVID-19.

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Между двумя крайностями

Макрон всегда представлял свое движение как движение против ультраправых, дважды сталкиваясь на президентских выборах с Марин Ле Пен и рассчитывая на поддержку избирателей, чтобы не допустить прихода ультраправых к власти.

Попытки представить президентскую коалицию как нечто среднее между "двумя крайностями" "весьма опасны", считает Варма, поясняя, что это не совсем справедливое представление о новой левой коалиции.

По ее словам, общественность в меньшей степени мобилизована против ультраправого "Национального объединения", которое смогло вырасти на местном уровне и стать главной политической силой Франции.

Дебаты 2017 года Eric Feferberg/Pool Photo via AP

Варма говорит, что на следующей неделе Макрону, возможно, будет трудно создать блок против ультраправых во втором туре выборов в законодательные органы власти.

Матиас Бернар, президент Университета Клермон-Овернь во французском городе Клермон-Ферран, сказал Euronews, что стратегия Макрона "стена против экстремизма" теперь может оказаться слабым местом.

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В 2017 и 2022 годах именно Макрон был блоком против одной правой крайности, но теперь это центральное движение находится на третьем месте.

"Новый народный фронт" считается более эффективным блоком против ультраправых, в то время как "Национальное объединение" - наиболее эффективным блоком против ультралевых и "Левой Франции" (левая партия)", - говорит Бернар.

"Центр застрял между этими двумя блоками, каждый из которых способен (оттянуть голоса) друг у друга", - добавил он, при этом стратегия Макрона по пресечению экстремизма теперь является "слабым местом".

"Умеренным правым и умеренным левым было очень трудно найти место в этом ландшафте, который Макрон полностью взорвал, - сказала Варма.

Но теперь, глядя на результаты европейских выборов, у умеренных левых может появиться "импульс к тому, чтобы постепенно восстановиться и снова занять более заметное место во французском политическом ландшафте", - пояснила она.

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Но по мере того, как Франция движется к тому, что парламент может оказаться подвешенным, стране, возможно, придется найти более "европейский способ ведения политики" и посмотреть, сможет ли она приспособиться к компромиссам в условиях, когда ультраправые впереди, добавила она.