Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии после покушения

By Euronews

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы, нападавший арестован

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате вооруженного нападения и доставлен в больницу. Инцидент произошел в городе Гандлова, примерно в 150 километрах к северо-востоку от Братиславы. Об этом сообщил новостной телеканал TA3. По его данным, подозреваемый задержан.

Фицо, как сообщается, получил ранения в грудь, живот и одну из конечностей.

Премьер находится в критическом состоянии, его жизнь в опасности, следующие несколько часов будут решающими, говорится в сообщении на его странице в**Facebook.**

По данным местных СМИ, инцидент произошел после выездного заседания правительства в Гандлове. Фицо получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Позже информацию о нападении на премьер-министра подтвердил Матей Нойманн, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

"Я слышал три или четыре выстрела. Я видел, как Фицо подняли с земли. Стрелявший был впоследствии обезврежен", - рассказал журналист издания Aktuality.sk Даниэль Вражда. По словам источника Aktuality, стрелявший был арестован.

Как сообщается, в Гандлове премьер-министра ждали всего несколько человек, никто из них не свистел и не выкрикивал антиправительственных лозунгов. Только один человек держал плакат против политики правительства.

Стрельба произошла, когда Фицо подошел пожать руку собравшимся.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила "жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра. "Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо много сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент", - говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.

Роберт Фицо занимает пост премьер-министра с 25 октября 2023 года. Ранее он работал в этой должности в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Фицо является основателем и председателем партии "Направление - социальная демократия".

Его партия одержала победу на парламентских выборах 30 сентября, обеспечив себе политическое возвращение заь счет кампании с пророссийским и антиамериканским посылом.

Критики опасались, что Словакия при Фицо откажется от прозападного курса и последует примеру Венгрии под руководством премьера-популиста Виктора Орбана.

Тысячи людей неоднократно проводили митинги в столице и по всей Словакии в знак протеста против его политики.