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Власти Словакии после покушения на Фицо: ненависть и поляризация должны исчезнуть

Министр обороны Словакии выступает перед журналистами возле университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где прооперировали Роберту Фицо, получившего огнестрельные ранения.
Министр обороны Словакии выступает перед журналистами возле университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где прооперировали Роберту Фицо, получившего огнестрельные ранения. Авторское право AP Photo/Denes Erdos
Авторское право AP Photo/Denes Erdos
By Gabor Tanacs
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Корреспондент Euronews передаёт о последних событиях из словацкой Банска-Быстрицы, где прооперировали премьер-министра Роберта Фицо после покушения.

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Состояние словацкого премьера, ставшего жертвой покушения, по-прежнему очень тяжёлое, но ночью врачам удалось его стабилизировать, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. 

Директор больницы Банска-Быстрицы Мириам Лапуникова сообщила, что Роберт Фицо получил множественные огнестрельные ранения и находился в операционной в течение пяти часов. Его оперировали две бригады.

"В настоящее время проводятся дальнейшие шаги, чтобы улучшить его состояние", – заявил глава оборонного ведомства.

Из Словакии передаёт корреспондент Euronews Габор Танач:

"Состояние премьер-министра Роберта Фицо стабилизировалось в течение ночи здесь, в больнице Банска-Быстрицы, по словам [вице-премьера и] министра окружающей среды. Но глубокие политические разногласия, которые привели к этому нападению, в стране сохраняются.

Вчера два представителя правящей коалиции, министр обороны и глава МВД, были здесь. Они также пытались ослабить напряжённость и заявили, что ненавистническая риторика, вызвавшая поляризацию [в обществе], должна исчезнуть.

Партию премьер-министра Роберта Фицо регулярно обвиняли в "демонтаже" демократии в Словакии, а оппозицию – в "продаже" страны Западу. Зузана Чапутова, уходящий президент, заявила, что с риторикой ненависти и поляризацией в Словакии нужно покончить".

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