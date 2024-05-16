Власти Словакии после покушения на Фицо: ненависть и поляризация должны исчезнуть

By Gabor Tanacs

Корреспондент Euronews передаёт о последних событиях из словацкой Банска-Быстрицы, где прооперировали премьер-министра Роберта Фицо после покушения.

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Состояние словацкого премьера, ставшего жертвой покушения, по-прежнему очень тяжёлое, но ночью врачам удалось его стабилизировать, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк.

Директор больницы Банска-Быстрицы Мириам Лапуникова сообщила, что Роберт Фицо получил множественные огнестрельные ранения и находился в операционной в течение пяти часов. Его оперировали две бригады.

"В настоящее время проводятся дальнейшие шаги, чтобы улучшить его состояние", – заявил глава оборонного ведомства.

Из Словакии передаёт корреспондент Euronews Габор Танач:

"Состояние премьер-министра Роберта Фицо стабилизировалось в течение ночи здесь, в больнице Банска-Быстрицы, по словам [вице-премьера и] министра окружающей среды. Но глубокие политические разногласия, которые привели к этому нападению, в стране сохраняются.

Вчера два представителя правящей коалиции, министр обороны и глава МВД, были здесь. Они также пытались ослабить напряжённость и заявили, что ненавистническая риторика, вызвавшая поляризацию [в обществе], должна исчезнуть.

Партию премьер-министра Роберта Фицо регулярно обвиняли в "демонтаже" демократии в Словакии, а оппозицию – в "продаже" страны Западу. Зузана Чапутова, уходящий президент, заявила, что с риторикой ненависти и поляризацией в Словакии нужно покончить".