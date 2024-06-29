Кошта "уважает голос Мелони против" и будет бороться за консенсус в Евросовете

Кошта обещает добиться консенсуса и уже готовит свой кабинет, сообщил он португальской прессе. Европейский совет впервые возглавит политик с юга ЕС.

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"Я полностью понимаю решение итальянского премьер-министра, которое было публично объяснено. Я буду тесно сотрудничать с Джорджей Мелони, как и с остальными 26 лидерами ЕС", - заявил Антониу Кошта, выступая перед португальскими журналистами в пятницу в штаб-квартире Партии европейских социалистов в Брюсселе.

Итальянский лидер Джорджа Мелони была единственной, кто проголосовал против Кошты на саммите ЕС, но он считает это голосование нормальным, потому что "Европейский совет - это не ассоциация бюрократов, а политиков, которые имеют свои политические ориентации и голосуют в соответствии с ними", - сказал он.

Без особой паузы для отдыха и написания книги или размышлений о своей возможной кандидатуре на пост президента Португалии в 2026 году Антониу Кошта вступит в должность, уйдя в отставку с поста премьер-министра в результате судебного скандала, всего через год, подобно фениксу, возрождающемуся из пепла в греческой мифологии.

Хорошие отношения с фон дер Ляйен и Каллас

Случайная встреча с двумя кандидатами в аэропорту прошла в том же тоне хорошего сотрудничества, в котором он уже пять лет находится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, "особенно во время председательства Португалии в 2021 году, во время пандемии".

"У меня также хорошие отношения с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, и у нас есть преимущество учиться на предыдущем опыте, чтобы продолжать хорошие практики и избегать плохих", - добавил Кошта.

Впервые политик с юга Европейского союза будет председательствовать в Европейском совете - институте, который Кошта хорошо знает, поскольку почти десять лет возглавлял правительство и приобрел репутацию хорошего переговорщика, посредника и страстного защитника проекта Европейского союза, который сыграл важную роль в умиротворении европейского континента и в демократических преобразованиях в его родной стране.

Кабинет министров в процессе подготовки

Избранный президент заявил, что уже провел встречи с генеральным секретарем Совета Европы и нынешним президентом Шарлем Мишелем, и что он будет формировать кабинет с учетом внутренней стратегической повестки дня и международной повестки дня, желая "поговорить с лидерами 27 стран, чтобы понять, как можно улучшить методы работы".

Юрист по образованию, занимающийся политикой с 14 лет, будет курировать встречи 27 лидеров в период серьезных задач с точки зрения смены экономической парадигмы и геополитического позиционирования.

"Необходимо приложить огромные усилия, и, несмотря на политические разногласия между правительствами и уровнем развития стран, мы должны уметь принимать решения сообща", - сказал он, не желая спекулировать на результатах выборов во Франции, где могут победить ультраправые.

62-летний Кошта - сын писателя-коммуниста, живущего в Гоа, бывшей колонии Португалии в Индии, журналиста и борца за права женщин. Его считают прагматичным и решительным, и он намерен сохранить эту позицию.

"Глава Европейского совета должен ставить себя выше политических семей и осознавать, что 27 глав правительств и государств имеют равные права и заслуживают равного уважения. Я буду работать и помогать формировать консенсус квалифицированным большинством и, где это возможно, консенсусом, без права вето", - пояснил он.