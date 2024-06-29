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Противники ультраправых вышли на массовую акцию протеста в Эссене в день съезда АдГ

Протест в Эссене
Протест в Эссене Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Власти Эссена пытались предотвратить проведение съезда АдГ, но проиграли дело в суде.

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Противники партии "Альтернатива для Германии" (AfD) провели масштабные акции протеста в Эссене, где ультраправые открыли съезд после сильных результатов на недавних европейских выборах.

В городе было усилено присутствие полиции. Немецкие СМИ сообщают, что в выходные на ряд акций протеста и других мероприятий против AfD ожидается участие до 100 000 человек.

Рано утром в субботу группа протестующих попыталась пройти через барьер на конференцию, но была оттеснена полицией, применившей перцовый газ и дубинки.

Полиция также сообщает, что были случаи, когда демонстранты в масках нападали на полицейских, что привело к арестам.

Протестующие устроили сидячие забастовки на улицах и переходах рядом с конференц-залом, а несколько политиков AfD заявили, что их сопровождали на место проведения конференции полицейские.

Открывая собрание, Алиса Вайдель заявила, что "происходящее там не имеет ничего общего с демократией".

Местные власти пытались предотвратить проведение съезда AfD, но проиграли дело в суде.

По данным полиции, в пятницу вечером около 5 000 человек приняли участие в рейве против AfD под названием "Бас против ненависти".

AfD заняла второе место на недавних выборах в Европейский парламент, получив 15,9 % голосов избирателей.

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