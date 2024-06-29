Противники ультраправых вышли на массовую акцию протеста в Эссене в день съезда АдГ

Власти Эссена пытались предотвратить проведение съезда АдГ, но проиграли дело в суде.
Противники партии "Альтернатива для Германии" (AfD) провели масштабные акции протеста в Эссене, где ультраправые открыли съезд после сильных результатов на недавних европейских выборах.
В городе было усилено присутствие полиции. Немецкие СМИ сообщают, что в выходные на ряд акций протеста и других мероприятий против AfD ожидается участие до 100 000 человек.
Рано утром в субботу группа протестующих попыталась пройти через барьер на конференцию, но была оттеснена полицией, применившей перцовый газ и дубинки.
Полиция также сообщает, что были случаи, когда демонстранты в масках нападали на полицейских, что привело к арестам.
Протестующие устроили сидячие забастовки на улицах и переходах рядом с конференц-залом, а несколько политиков AfD заявили, что их сопровождали на место проведения конференции полицейские.
Открывая собрание, Алиса Вайдель заявила, что "происходящее там не имеет ничего общего с демократией".
Местные власти пытались предотвратить проведение съезда AfD, но проиграли дело в суде.
По данным полиции, в пятницу вечером около 5 000 человек приняли участие в рейве против AfD под названием "Бас против ненависти".
AfD заняла второе место на недавних выборах в Европейский парламент, получив 15,9 % голосов избирателей.