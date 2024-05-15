"Это нападение на демократию": лидеры стран о покушении на Фицо

By Euronews

Европейские лидеры выступили с осуждением насилия и желают выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

РЕКЛАМА

Вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо осудили лидеры многих стран и европейских институтов.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что потрясена жестоким нападением. "Это, прежде всего, нападение на человека, но это также и нападение на демократию. Насилие абсолютно неприемлемо", — сказала президент.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила:

"Я решительно осуждаю подлое нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли — с премьер-министром Фицо и его семьей".

С осуждением также выступила председатель Европарламента Роберта Метсола

"Потрясена ужасающим нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Гандлове. От имени Европарламента я осуждаю этот акт насилия. Мои мысли с ним и его семьей в этот очень трудный момент", — заявила Роберта Метсола.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с похожим заявлением: "Я глубоко потрясен новостью о трусливом нападении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилие не должно существовать в европейской политике. В эти часы мои мысли с Робертом Фицо, его семьей и гражданами Словакии".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал выздоровления Роберту Фицо.

"Я был глубоко потрясен отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай бог здоровья ему и его стране!", — заявил Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране.

"Мы искренне надеемся на скорое выздоровление Роберта Фицо и выражаем солидарность с народом Словакии", — говорится в заявлении украинского лидера.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "с негодованием узнал о покушении на жизнь Председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо".

"Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что это качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации", — заявил Путин.