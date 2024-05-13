Германия ввела карты для просителей убежища

Просители убежища в Германии больше не платят за продукты наличными, как большинство немцев. Для этого им выданы специальные кредитные карты.

РЕКЛАМА

Платежные карты, предназначенные только для просителей убежища, вступила в силу в Германии в соответствии с новыми правилами, принятыми в прошлом месяце будестагом. Они призваны помешать мигрантам переводить деньги за пределы ФРГ своим родственникам и друзьям. На эти деньги зачастую оплачиваются услуги контрабандистов.

Джихад Аммури, проситель убежища:

"Пытался купить что-то в магазине, а мне сказали, что эта карта не их партнерская. Отсюда по ней ничего не купить. И еще она не работает по всей Германии. Но для меня это не проблема, потому что я приехал в Германию не за покупками".

Эринда Лака, просительница убежища:

"Половину денег выдают наличными, а половину кладут на карту. На ту половину, что на карте, я могу купить еду, а на другую половину - всё нужное для меня и детей в любом магазине".

Группы защиты прав мигрантов раскритиковали нововведение как дискриминационное.

Страна по-прежнему гораздо более ориентирована на наличные деньги, чем многие другие европейские страны.

Юдит, представитель правовой политики НПО Pro Asyl:

"Таким образом, вся дискуссия о платежных картах была начата с очень ясными мотивами на конференции земельных премьер-министров. Они хотят сдержать людей. Но нужно совершенно четко сказать, что люди бегут из-за гражданской войны и от преследований. Платёжная карта из не отпугнёт".

Томас Дриллинг, директор Центра размещения беженцев:

"Особенно в нашей сельской местности просители убежища сильно зависят от автобусов и поездов, и там можно платить только наличными. Я сам люблю платить наличными. У нас тут много разных национальностей, и они не знают, как платить картой. Для них это слишком современно".

Германия уже несколько месяцев пытается обуздать миграцию, эта последняя мера была принята всего за несколько недель до выборов в Европейский Союз.