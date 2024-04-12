Ильва Юханссон: "Европе нужны мигранты, но они должны приезжать организованно"

Европарламент одобрил Пакт о миграции и убежище, масштабную реформу миграционной политики ЕС. Но не все этому рады. Некоторые члены ЕС не хотят переселять просителей убежища на свою территорию, а НПО и активисты заявляют о возможном нарушении прав человека. Слово - комиссару ЕС Ильве Юханссон.

Euronews: "Европейский парламент только что одобрил Пакт о миграции и убежище. Что это означает для миграционной политики ЕС?"

Ильва Юханссон: "Это значит очень многое. Это огромное, огромное достижение: впервые в ЕС мы смогли выработать общий всеобъемлющий подход к миграции. Это также означает, что мы восстановили доверие между государствами-членами, а также между Советом и Парламентом. Таким образом, мы стали намного сильнее в том, что касается миграции и убежища - и в плане защиты наших границ, и в плане лучшей защиты фундаментальных прав просителей убежища и уязвимых групп населения".

Euronews: "Можно ли гарантировать, что права человека не будут нарушаться, например, в результате необоснованных задержаний или возвращения мигрантов в небезопасные третьи страны?"

Ильва Юханссон: "Да, потому что это очень четко прописано в законодательстве. На самом деле с ним мы усиливаем защиту основных прав просителей убежища - права на подачу прошения о статусе беженца, предоставления особых гарантий для уязвимых слоев населения".

На самом деле с ним мы усиливаем защиту основных прав просителей убежища - права на подачу прошения о статусе беженца, предоставления особых гарантий для уязвимых слоев населения". Ильва Юханссон.

Euronews: "Одним из элементов пакета стал механизм солидарности. Но премьер-министры Польши и Венгрии отреагировали, заявив, что не будут использовать его у себя. Что произойдет, если они этого не сделают?"

Ильва Юханссон: "Я убеждена в том, что государства-члены начнут выполнять пакт уже сейчас, и довольно быстро. Кажется, они очень хотят его реализации, убеждена, что они будут его применять".

Euronews: "Но что конкретно произойдет, если они этого не сделают? Какие инструменты есть у Еврокомиссии для предотвращения нарушений?"

Ильва Юханссон: "У Комиссии, конечно, есть инструменты, они предусмотрены нашим законодательством в случаях нарушений, но опять же, повторю: не думаю, что это произойдет. И те, кто утверждают: "Мы не будем осуществлять обязательное переселение", говорят о чем-то другом, так как это не предусмотрено в Пакте".

Euronews: "Так называемый "Пул солидарности" предусматривает 30000 переселений в год для мигрантов, нелегально въезжающих в ЕС. В прошлом году во "Фронтекс" сообщили о более чем 380 000 нелегальных пересечений. Вы не думаете, что это капля в море?"

Ильва Юханссон: "Нет, нет, это очень важно. Помните, как мы занимались переселением после пожара в Мории несколько лет назад? Тогда была проведена огромная релокация, особенно в отношении несовершеннолетних без сопровождения. Так вот, тогда мы переселили 5000 человек. Как видите, 30000 переселений в год - это действительно очень много".

Euronews: "2023-й стал самым смертоносным в Средиземном море с 2017 года. Погибло более 3000 мигрантов. Как Пакт может изменить ситуацию, учитывая, что в нем не заложена европейская поисково-спасательная миссия?"

Еще одна важная вещь, которую надо сделать - активизировать миграцию легальную. У нас Европе - стареющее общество. И да, нам нужны мигранты, но они должны приезжать организованно". Ильва Юханссон.

Ильва Юханссон: "Борьба с контрабандистами - самая важная часть, чтобы гарантировать, что мы не не столкнемся вновь с такой трагической гибелью людей. Именно поэтому в ноябре прошлого года я инициировала создание Глобального альянса по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, именно поэтому представила новое законодательство в этой области. Еще одна важная вещь, которую надо сделать - активизировать миграцию легальную. У нас Европе - стареющее общество. И да, нам нужны мигранты, но они должны приезжать организованно".

Euronews: "Но когда мигранты оказываются на лодках, почему бы их не спасать?"

Ильва Юханссон: "Конечно, их нужно спасать, если они попали в беду. И это происходит! Но мы также знаем, что, хотя спасательных операций становится все больше, мы по-прежнему видим множество погибших. Когда вы в лодке, в таких погодных условиях, риск огромен. Вот почему следует предотвращать такие отплытия с самого начала".

Euronews: "Если говорить о Средиземном море, то меморандум с Тунисом и соглашение с Египтом также являются частью внешнего измерения миграционной политики ЕС. Как мы можем обеспечить соблюдение прав человека в этих странах?"

Ильва Юханссон: "Ну, мы должны быть уверены, что деньги ЕС, наши действия не приводят к нарушениям прав человека. Мы очень тщательно следим за этим. Но мы не можем давать гарантии относительно происходящего в стране за пределами нашего перечня проектов. У нас есть соседи, и нам следует работать с ними, чтобы попытаться улучшить ситуацию. Мы не можем просто ждать, когда в той или иной стране проблемы исчезнут, мы должны работать, помогая в поиске решений. Все финансы, все проекты, в которых ЕС участвует, очень и очень строго проверяются".

Euronews: "С 2017 года ЕС потратил 59 миллионов евро на финансирование пограничного и миграционного контроля в Ливии. Но ливийская береговая охрана имеет солидный список нарушений прав человека. На прошлой неделе она открыла огонь по европейской НПО, которая проводила спасательную операцию, и это не первый случай. Вы считаете сотрудничество с Ливией неудачным или нет?"

Ильва Юханссон: "Сотрудничество с Ливией затруднено, это надо признать. Мы придерживаемся твердых взглядов, например, в том, что касается этих ужасных центров содержания под стражей. В некоторых условия действительно неприемлемы. И мы спасаем беженцев из Ливии, доставляя их в рамках механизма чрезвычайного транзита в более безопасные страны, откуда они могут быть перемещены в государства-члены ЕС, в какие-то другие страны. Мы также поддерживаем через Международную организацию по миграции добровольное возвращение беженцев из Ливии. Нам следует поддерживать их в проведении поисково-спасательных работ, чтобы люди не погибли в Средиземном море".

Euronews: "Вы имеете в виду поисково-спасательные работы, проводимые ливийской береговой охраной?"

Ильва Юханссон: "Да. Они ведь тоже должны осуществлять поиск и спасение. Но, с другой стороны, мы критикуем их за то, что происходило с людьми после спасения, в центрах, куда их обычно привозят, условия очень тяжелые. Я только что сказала - неприемлемые условия! Вот почему мы призываем ливийцев изменить ситуацию, закрыть эти центры и прекратить произвольное размещение там мигрантов".

Euronews: "Одна из стран ЕС, Италия, передает обработку некоторых просьб о предоставлении убежища Албании, которая не является членом ЕС. Правильный ли это путь?"

Ильва Юханссон: "План состоит в том, чтобы забрать людей, которых спасают в международных водах, а не в итальянских, и высадить их в центре в Албании, где их прошения об убежище, если они о нем попросят, будут рассмотрены итальянскими властями в соответствии с итальянским законодательством. И если они имеют право на убежище, их доставят в Италию. Таков план. Посмотрим, как он будет работать. Но я думаю, что это очень специфический путь для Италии".