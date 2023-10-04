Мигранты, в основном выходцы из Венесуэлы, в вагоне товарного поезда, следующего в Сьюдад-Хуарес.
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"Перейти эту реку вброд": мигранты на мексикано-американской границе

Более тысячи мигрантов, в основном выходцы из Венесуэлы, прибыли на границу Мексики и США в город Сьюдад-Хуарес. Часть из них добиралась до американской границы несколько дней на крышах вагонов грузового поезда. 

Более тысячи мигрантов, в основном выходцы из Венесуэлы, прибыли на границу Мексики и США в город Сьюдад-Хуарес. Часть из них добиралась до американской границы несколько дней на крышах вагонов грузового поезда. 

После прибытия в Сьюдад-Хуарес и другие приграничные города мигранты пытаются перейти вброд реку Рио-Гранде (мекс. Рио-Браво) в надежде сдаться властям США.

"Мы очень счастливы, ведь мы всего в одном шаге от достижения нашей мечты", - сказал один из венесуэльцев, подойдя к реке.

Власти 28-тысячного техасского городка Игл-Пасс объявили чрезвычайное положение после прибытия 12 тысяч мигрантов. 

Стремящиеся попасть на территорию США люди используют одежду и одеяла, чтобы преодолеть заграждения из колючей проволоки, установленные Национальной гвардией Техаса.

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