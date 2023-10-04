"Перейти эту реку вброд": мигранты на мексикано-американской границе

Более тысячи мигрантов, в основном выходцы из Венесуэлы, прибыли на границу Мексики и США в город Сьюдад-Хуарес. Часть из них добиралась до американской границы несколько дней на крышах вагонов грузового поезда.

После прибытия в Сьюдад-Хуарес и другие приграничные города мигранты пытаются перейти вброд реку Рио-Гранде (мекс. Рио-Браво) в надежде сдаться властям США.

"Мы очень счастливы, ведь мы всего в одном шаге от достижения нашей мечты", - сказал один из венесуэльцев, подойдя к реке.

Власти 28-тысячного техасского городка Игл-Пасс объявили чрезвычайное положение после прибытия 12 тысяч мигрантов.

Стремящиеся попасть на территорию США люди используют одежду и одеяла, чтобы преодолеть заграждения из колючей проволоки, установленные Национальной гвардией Техаса.