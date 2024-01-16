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Мигранты ждут открытия финской границы

Мигранты из Сирии на российско-финской границе
Мигранты из Сирии на российско-финской границе Авторское право يورونيوز
By Кнарик Хачатрян
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На границе России с Финляндией скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Они ждут, чтобы Хельсинки вновь открыло границу.

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Около 3 тысяч мигрантов ждут, пока Финляндия вновь откроет свою восточную границу. Сейчас они находятся в приёмном центре на российской стороне. 

Многие приехали сюда с Ближнего Востока, заплатив контрабандистам за доставку около 6 тысяч евро с человека.

Хельсинки обвиняет Москву в организации миграционной волны волны в отместку за расширение оборонного сотрудничества с США. 

Мигранты остаются в подвешенном состоянии, вовлеченные в международную политику.

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