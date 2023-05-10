Многие иностранные компании продолжают вести бизнес в России так, как будто войны в Украине не существует. Для этого существуют различные причины. А те, кто решил уйти из России, сталкиваются с длительной и сложной процедурой.

Когда в январе 1990 года в Москве открылся первый McDonalds, ажиотаж был большой. Но то, что считалось ветром перемен после холодной войны, теперь превратилось в шторм, который для многих дует лишь в одном направлении: прочь из страны.

После года войны в Украине Россия начала ставить иностранные компании под свой контроль. По данным государственного информационного агентства ТАСС, государственное агентство по имуществу Росимущество объявило, что будет управлять компаниями в зависимости от их важности для российской экономики.

В случае с национализированным немецким импортером природного газа Uniper с его дочерней компанией Unipro, работающей на российских электростанциях, и финской компанией Fortum Oyj, это не означает немедленной экспроприации, но управленческие решения теперь будет принимать Росимущество.

Некоторые компании, которые изначально хотели остаться в России - и называли различные причины для этого - теперь, спустя более года после полномасштабного вторжения в Украину, решили все-таки свернуть свои дела в России. Но компаниям не так-то просто покинуть страну.

Во-первых, это финансовый вопрос: согласно новому решению, западные компании должны продать свои доли в российских активах с 50% скидкой, а также заплатить 10% "налога на добровольный выход" в российский бюджет.

На эти деньги, по словам пресс-секретаря правительства Дмитрия Пескова, Россия хочет создать компенсационный фонд в ответ на "незаконную экспроприацию российских активов за рубежом".

ЕС ввел против России целевые индивидуальные санкции, экономические санкции и визовые меры в дополнение к санкциям, действующим с 2014 года.

**Почему в России так трудно "собрать чемоданы"

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Но первое препятствие - это сама продажа, рассказывает Euronews Александра Прокопенко, бывший сотрудник российского Центробанка и консультант Немецкого совета по международным отношениям.

Потому что найти покупателя не так-то просто. Потому что нельзя торговать с примерно 6 000 физическими и юридическими лицами, включенными в различные санкционные списки на Западе. Кроме того, на продажу должно дать согласие российское государство, а в некоторых случаях и сам Путин - а это может занять время.

"Тем, у кого был хороший партнер в России, может повезти, и они даже получат прибыль от продажи", - говорит Прокопенко, ссылаясь на связи компаний с правительственными кругами. Так произошло в случае с Shell, которая получила более миллиарда евро за свою долю в национализированном проекте сжиженного природного газа "Сахалин-2".

Другие компании, в том числе французский автопроизводитель Renault, очевидно, покинули страну, чтобы ограничить ущерб: "символический рубль" - вот что, по словам Дениса Мантурова, министра экономики Российской Федерации в то время, получила французская компания - но взамен она гарантировала себе шестилетний опцион на обратный выкуп.

Почему компании уходят сейчас?

Те, кто нашел достаточно аргументов для оправдания своей деятельности в России в начале войны, сталкиваются со все более неопределенной ситуацией. Кроме того, западные компании все больше опасаются, что их "заклеймят как сторонников путинской войны", - говорит Прокопенко.

Она считает, что решение Федерального административного суда в Лейпциге, который в марте отклонил иск российской нефтяной компании "Роснефть" против опеки над двумя немецкими дочерними компаниями, также сыграло свою роль в принятии нового указа Путина.

Со своей стороны, Федеральное сетевое агентство Германии установило опеку над немецкими дочерними компаниями "Роснефти" RDG GmbH и RNRM GmbH с сентября 2022 года, чтобы обеспечить поддержание деловых операций и, таким образом, безопасность поставок в Германии.

Это связано с тем, что страховые компании, IT-компании и банки больше не желали работать с двумя российскими нефтеперерабатывающими заводами "Роснефти", согласно заявлению правительства Германии.

"Это решение было воспринято в России как грабеж при свете дня, - говорит финансовый эксперт. Решение, которое стало бы идеальным "предлогом" для указа Путина".

"Россия не является надежным экономическим партнером".

Ведение бизнеса в России в то время, когда российские беспилотники и ракеты убивают людей в Украине, подвергается критике в обществе и становится все более непопулярным среди инвесторов, объясняет Прокопенко.

Крупнейший немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea, дочерняя компания BASF, неожиданно объявил о своем уходе из России в январе, первоначально отбросив моральные соображения.

"Россия не является надежным экономическим партнером", - объяснила компания Euronews 2 мая 2023 года, добавив, что Россия стала "непредсказуемой во всех отношениях".

Как быстро будет завершен полный выход, также зависит от того, когда будут получены различные разрешения от России и Германии, сказали в компании.

В пресс-релизе о выходе компании из России также говорится, что совместные предприятия компании были "де-факто экономически экспроприированы".

Чего хочет добиться Кремль с помощью "компенсационного фонда"?

Прокопенко считает, что главная цель Кремля с помощью нового указа - заставить иностранные компании усилить давление на свои правительства, чтобы снять санкции или улучшить условия для российских компаний на Западе.

"Проблема в том, что ни у Запада, ни у России нет стратегии в отношении проблемных активов", - говорит Прокопенко, который считает, что парламенты и политические консультанты обязаны здесь помочь.

Запад также должен подготовиться к тому, что частные финансовые инвестиции в России также могут быть конфискованы на следующем этапе. До сих пор они были в безопасности, но если в напряженной ситуации не будет найдено решение, это может измениться, считает Прокопенко.

При новом владельце McDonalds в России теперь называется "Вкусно и точка". Однако качество блюд, как говорят, пострадало, потому что ноу-хау в области быстрой и вкусной еды ушло из страны вместе с американским брендом, а картофель фри больше не продается из-за нехватки картофеля в стране.