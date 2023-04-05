Новый мировой порядок, Глобальный Юг и Европа

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Новый мировой порядок: почему Глобальный Юг становится решающим фактором и что может сделать Европа?

Европа и США пребывают в своеобразном пузыре, твердо веря в то, что полномасштабное вторжение в Украину - это мировая война. В то же время две трети населения планеты живут в странах, которые не выступили с активным осуждением России.

Фактически страны Глобального Юга чаще поддерживают Россию, чем Украину. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб назвал это "тревожным сигналом". При том, что 40 стран ввели санкции против Москвы, это сделали "ноль стран из Африки. Ноль стран из Латинской Америки. И только две или три из Азии", - добавил директор Школы транснационального управления.

На прошлой неделе Москва изложила свою концепцию внешней политики, назвав Китай и Индию ключевыми партнерами, и объявила о планах по расширению связей с Африкой и Латинской Америкой.

Итак, поддерживая Украину, рискуют ли США и Европа больше, чем при поражении на поле боя? Определит ли исход войны новый мировой порядок?

Достигает ли либеральная, основанная на нормах система глобального Запада, своих пределов и будет ли она заменена статичной, авторитарной системой, подобной той, за которую выступают Китай и Россия на глобальном Востоке?

Какова позиция Глобального Юга в отношении войны в Украине?

На Глобальном Юге не ощущается особого влияния ситуации: "Страны Латинской Америки говорят: "Нет, это не наша война", - объясняет Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник по Латинской Америке в международном аналитическом центре Chatham House. Надежды Запада на то, что они отправят оружие в Украину, были быстро отвергнуты латиноамериканскими странами.

В то же время союз между Россией и Китаем укрепляется, не в последнюю очередь благодаря поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. И это произошло всего спустя несколько дней после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина за военные преступления, что говорит о том, что Китай не занимает нейтральную позицию в этой войне.

Не последнее место занимает вопрос эмоций, связанный с историей многих стран Глобального Юга, как объясняет Александр Стубб. Они, в основном, указывают пальцем на Европу и США и говорят: "Не приходите и не читайте нам лекции о территориальной целостности и суверенитете. Посмотрите, что вы сделали во времена колониализма. Или посмотрите, что произошло в Ираке".

Сила находится на Глобальном Юге

Считается маловероятным, что страны Глобального Юга объединятся, чтобы присоединиться к Глобальному Западу или Глобальному Востоку. Слово Глобального Юга является "решающим", но он не хочет выбирать, считает Стубб.

"Он будет раскачиваться, как маятник, между двумя этими полюсами. У стран Глобального Юга есть экономика, есть ресурсы и есть сила, чтобы определить, в каком направлении будет двигаться мир", - сказал Стубб.

Сабатини объясняет, что страны Глобального Юга также используют сложившуюся ситуацию как возможность заявить о своей независимости перед лицом слабеющей власти США в мире и в Западном полушарии. "Многие из них чувствуют, что США и Западная Европа долгое время игнорировали их проблемы".

Например, ряд латиноамериканских дипломатов после голосования Генеральной Ассамблеи ООН по России заявил, что с ними просто не посоветовались заранее. США призывают эти страны оставаться на их стороне, "в то время как предлагают очень мало от конкретной альтернативы", - сказал Сабатини.

Например, Европа и Великобритания не слишком преуспели в распространении прививок COVID-19, а требование учитывать изменение климата при росте промышленности и экономики также было встречено критикой на Глобальном Юге. Там экономический успех Запада основан на промышленной революции, то есть, по сути, на загрязнении окружающей среды, объясняет Стубб.

Вопрос в том, удается ли Китаю поддерживать стратегические отношения с Глобальным Югом таким образом, чтобы создать новый - под руководством Пекина - мировой порядок?

Как Китай заманивает Глобальный Юг?

Китай предлагает и осуществляет свое влияние на протяжении десятилетий, особенно в форме инвестиций и кредитов. И они более гибкие, чем у Всемирного банка, и не обременены "условиями".

Китай также считается "очень привлекательным рынком для латиноамериканских сырьевых товаров, и он также предлагает то, чего очень не хватает многим латиноамериканским странам, - инвестиции в инфраструктуру, - объясняет Сабатини. - А такие страны, как Бразилия и Аргентина, отчаянно в них нуждаются".

В то же время страны Латинской Америки и те, кто хочет перестроить либеральный мировой порядок, по-разному определяют или смотрят на ценности.

Для Латинской Америки защита прав человека в целом, прав женщин, коренных народов или, например, ЛГБТ-сообщества стала чрезвычайно важной в последние годы, считает Сабатини: "Правительства стран Латинской Америки должны осознать реальные преимущества либерального мирового порядка, который не всегда служил их интересам, но был эффективной платформой для обеспечения прав государств или защиты прав человека с помощью международного права."

Что Запад может предложить Глобальному Югу?

Если Запад хочет победить при таком положении вещей, ему нужна "более достойная внешняя политика", - предупреждает Стубб. Это подразумевает "ограничение высоких моральных стандартов" и попытку "вовлечь Глобальный Юг и дать ему возможность действовать". "Мы слишком высокомерны, слишком патерналистичны и моралистичны", - сказал Стубб.

На самом деле, ни одна страна Глобального Юга не является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Они также почти не представлены в МВФ, обладающем международной властью, и во Всемирном банке. Стубб также отмечает, что торговлю со странами Глобального Юга можно расширить.

Таким образом, будущее геополитического миропорядка зависит от Глобального Юга и того значения, которое Запад готов ему придать, а также от его политики в отношении Китая. "Наши отношения с Китаем - одни из самых сложных и важных в мире", - резюмировала Урсула фон дер Ляйен в своей первой речи, полностью посвященной КНР.

"Если Запад хочет сохранить либеральный порядок и определенный порядок, основанный на нормах, ему придется сесть за стол переговоров", - сказал Стубб. - Китайцы хотят не либерального порядка, а, возможно, некоторых элементов привычного и основанного на правилах мирового порядка. Это тот баланс, который нам нужно найти".

О том, что Китай и Глобальный Юг все больше воспринимаются всерьез, свидетельствуют маршруты ведущих политиков Европы: Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок с момента вступления в должность совершает турне по странам Южного полушария, пытаясь привлечь их в качестве партнеров Европы и Запада.

Вице-президент США Камала Харрис только что завершила поездку в Африку, а Макрон на этой неделе отправляется в Пекин вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.