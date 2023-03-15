"Бум бизнес-класса", несмотря на санкции: где отдыхают богатые россияне?

Визовые санкции и отмена прямых авиарейсов в страны Запада не помешали богатым россиянам планировать отпуск за границей.

Согласно исследованию, проведенному компанией ForwardKeys, занимающейся сбором данных о полётах, в прошлом году состоятельные россияне "отвели душу", путешествуя по миру.

С начала российского вторжения в Украину и до конца декабря 2022 года количество выкупленных билетов в бизнес-классе на выездные рейсы увеличилось на 10% по сравнению с показателями 2019 года. При этом обычные россияне остались дома: за тот же период полёты эконом-классом сократились на 70% по сравнению с доковидным уровнем.

КУДА ЛЕТЯТ БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ?

Количество посадочных мест в продаже на рейсах между Россией и странами ЕС сократилось на 99% по сравнению с тем, что наблюдалось до начала войны. Некоторые европейские страны объявили об ограничениях на выдачу виз гражданам РФ, велись даже разговоры о полном запрете.

Тем не менее для туристов из России открыты многие другие направления. Одним из самых популярных маршрутов для обеспеченных отдыхающих стал Таиланд: количество проданных авиабилетов премиальных классов в южно-азиатское королевство увеличилось на 81% по сравнению с 2019 годом.

Бум бронирования билетов в бизнес-класс также затронул ОАЭ (+108%), Турцию (+41%), Мальдивы (+137%) и Египет (+81%).

По данным ForwardKeys, за время войны объём покупок билетов премиального класса из РФ на Мальдивы увеличился на 137%. Canva

На этих направлениях нет дефицита билетов. Количество посадочных мест на рейсах из России в страны Персидского залива увеличилось на 27%. Похожая динамика (+26%) наблюдается на рейсах между Россией и Турцией.

По словам Оливье Понти, вице-президента ForwardKeys по аналитике, авиакризис больше всего пошёл на пользу турецким и ближневосточным авиакомпаниям.

"Санкции, введённые против Москвы после начала войны, больше всего затронули авиаперевозки, – отмечает эксперт, – именно в этой сфере эффект от ограничений наиболее ощутимый. Турция и страны Ближнего Востока стали выгодоприобретателями в этой ситуации, поскольку они сохранили прямые рейсы с Россией".

Трафик на маршрутах в турецкую Анталию из трёх основных аэропортов российской столицы (Внуково, Домодедово и Шереметьево) увеличился на 144%, 77% и 74% соответственно по сравнению с уровнем до пандемии.

Больше всего бросается в глаза тот факт, что бум перелётов премиум-классом, похоже, иллюстрирует разделение в российском обществе на богатых, которые отдыхают со вкусом, и менее обеспеченных, которым не на что путешествовать. Оливье Понти Вице-президента ForwardKeys по аналитике

Тем не менее ситуация в премиум-сегменте авиарынка изменилась в новом году. Бронирование билетов на международные рейсы бизнес-классом отстаёт от уровня 2019 года на 26%. В эконом-классе падение составило 66%.

ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИЛА ВОЙНА?

Закрытие воздушного пространства над большей частью Украины (а для западных авиакомпаний – ещё и над Россией) привело к существенному увеличению времени полёта. 37% воздушных маршрутов между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом теперь занимают более восьми часов полётного времени. До февраля 2022 года доля таких рейсов не превышала 23% трафика.

Из-за войны и топливного кризиса также выросли тарифы: в течение первого года войны средние цены на авиабилеты между Европой и Азией были на 20% выше, чем до пандемии.