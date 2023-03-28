"Было время, когда без нас у них не могло быть космической отрасли"

Виталий Кучеренко говорит, что украинская компания "Чезара", которой он руководит, была настолько важна для российской космической промышленности, что после 2014 года, когда её сотрудники единогласно проголосовали за прекращение предоставления технологий компании в связи с аннексией Крыма, в России при запусках космических аппаратов увеличилось число аварий.

Это решение привело к большим убыткам для расположенной на севере Украины компании: Черниговский завод радиоприборов (сокращённо "Чезара") ведет свою деятельность с 1960х годов. На отказе от российского рынка компания потеряла более 86% от выручки.

Но главный экономический удар пришёлся на 2022 год, когда почти десятилетие спустя после аннексии Крыма Россия снова вторглась на территорию Украины.

В апреле 2022 года российская армия в течение месяца беспрерывно осаждала Чернигов. Газета New Yorker описала это наступление как "смертельную городскую ловушку" (urban deathtrap).

"После авиаударов и обстрела завода большая часть зданий была разрушена", - говорит Кучеренко. Он считает, что Россия, учитывая потенциал его предприятия, поставила среди своих целей уничтожение завода.

"Повреждено оборудование, полностью уничтожена вся инфраструктура, инженерные сети, электроснабжение... Всего этого больше нет, - перечисляет Кучеренко. - Работать на таком предприятии практически невозможно. Поэтому сейчас есть только те базовые функции, которые обеспечивают порядок, сохранность имущества, которое ещё осталось".

Из 15 000 сотрудников компании "Чезара" осталось только около 300 человек. Убытки Кучеренко оценивает в 530 миллионов евро и, по его мнению, он нашел юридическую формулу для их возмещения, несмотря на отказ России выплатить компенсацию.

Юридическая изобретательность в ответ на отказ России

Кучеренко хочет получить деньги, которые, как он объясняет, находятся в руках у должников России за Западе: это компании, которые раньше вели бизнес с Россией и теперь из-за санкций не могут расплатиться по своим долгам перед страной.

"Россия не соглашается на выплату репараций и не согласна компенсировать ущерб. Но есть компании и страны, которые должны России какие-то деньги или имеют какие-то другие долги перед РФ. И в силу того, что это не запрещено международным правом по переуступке долгов, эти европейские компании или государства могут заплатить нам в счет долга, который они должны России".

Для этого "Чезара" сначала должна обратиться в украинские суды и выиграть дело. Затем долги компании должны быть признаны в тех странах, где она хочет получить компенсацию: в Италии, Германии, Польше и Франции.

Эксперты считают, что это возможно, но на пути стоит серьёзное препятствие - государственный суверенный иммунитет.

"Есть широко распространенное понятие, что все государства равны, а значит суды одного государства не могут осудить другое государство", - комментирует Euronews Хольгер Хестермайер, профессор международного права и права ЕС в Королевском колледже Лондона.

"Обычно это означает, что в случаях, когда иск предъявляется третьей стране, эта страна заявляет о своем иммунитете, и на этом дело заканчивается. Хотя иммунитет, конечно, не абсолютный".

Адвокаты "Чезары" утверждают, что Россия лишена своего иммунитета в силу резолюции ООН, которая признает, что иммунитет не применяется, когда страна серьезно нарушает гарантированные на международном уровне основные свободы и права человека.

Хестермайер напоминает, что это не первый случай, когда сторона располагает судебным решением против России, а затем взыскивает деньги по результатам поиска бизнес-активов по всему миру.

"Все это будет непросто, - признает Хестермайер, - На этом пути будут невероятно серьезные препятствия. И нет гарантий, что их смогут преодолеть. Но Украина по сей день очень старательно разрабатывает юридическую стратегию. И я бы не стал сразу утверждать, что шансов нет вообще".

"Чезара" всегда была впереди по многим вопросам, - говорит Кучеренко. - Думаю, что и на этот раз наши юристы будут в авангарде".

Он добавляет: "Если ничего не получится, мы, как и все остальные, будем ждать победы Украины и репараций".