Cătălin Lența

Украина, Молдавия и Румыния подписали на Черноморской конференции в Бухаресте соглашение о сотрудничестве для укрепления безопасности в регионе.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обратилась к руководству стран-партнеров быть "более решительными в плане санкций против России".

"В Украине, как мы знаем, всё началось с Крыма, и всё должно решаться в Крыму. Крымский урок научил нас тому, что язык умиротворения Путин воспринимает как слабость. Поэтому предложение, которое исходит от Украины было поддержано Румынией, Молдовой и многими другими странами, заключается в том, что мы должны быть немного более решительными, когда речь идет об изоляции России и санкциях против России", - говорит первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Черноморский регион имеет важное значение для коллективной обороны НАТО и будущего европейской безопасности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал демилитаризовать Черное море и одновременно сделать его морем НАТО.

В ответ в Кремле заявили, что "Черное море никогда не будет морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств и должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности".

Более 250 политических и военных лидеров, причем не только из Европы, пытались найти способ, который бы восстановил естественный международный порядок в Черноморском регионе.

У этой проблемы есть простое решение - уход России из Украины и возвращение Киеву всех временно оккупированных территорий, включая Крымский полуостров, что позволило бы создать новую конструкцию безопасности в Черноморском регионе. До тех пор, однако, Румыния, как и многие другие страны, остается с Украиной.