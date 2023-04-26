Историческая засуха в Испании и Италии

Сухая, изъеденная эрозией земля. Это рисовые поля Исла-Майор, недалеко от Севильи, которые обычно в этом сезоне покрыты сочной зеленью. Но сельскохозяйственные районы на юге Испании страдают от исторической засухи: на фоне высокой среднегодовой температуры эти районы не видели почти ни капли дождя уже больше трёх лет.

Отсутствие осадков привело к необратимым потерям на площади свыше 3,5 миллионов гектаров и уничтожило посевы зерновых в южных провинциях Андалусия, Эстремадура, Мурсия и Кастилия-Ла-Манча.

"Мы живем с чувством постоянной тревоги, не только из-за этого посевного сезона, который несомненно сложный, и мы не можем посеять рис, - говорит Эдуардо Вера Кануто, хозяин рисовой фермы. - У нас было уже пять сезонов, а это будет шестой, с большими трудностями".

Испанское правительство обратилось в Брюссель с просьбой разблокировать экстренные фонды для помощи фермерам.

В Италии глобальное потепления стало причиной обмельчания крупнейшей в стране реки По. В этом апреле её русло на самом низком за последние 30 лет уровне, таком же, как и прошлым летом.

Капитан прогулочного судна "Страдивари", Джулиано Ландини, говорит, что ему придется отменить все намеченные речные круизы:

_"Я впервые переплыл По, когда мне было 13 лет, а плавать научился здесь же, когда мне было 5 лет. Я помню эту реку полной, а также полной жизни, лодок, в том числе рыбацких... А сейчас ничего уже нет!"

_

Засуха в бассейне По вызвана отсутствием снега в Альпах, откуда река берёт своё начало. Весь регион по течению реки, между Турином и Венецией, известный в Италии как "продовольственная долина", страдает от последствий обмельчания. Ведь от воды зависят рыбаки, лодочный транспорт, туризм и сельскохозяйственные угодья. Ежегодно долина реки По привлекает миллионы туристов.