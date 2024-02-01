Сильная засуха - угроза продовольственной безопасности

Италия переживает мягкую и сухую зиму, что имеет серьезные последствия для продовольственной безопасности

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Третий год подряд Италия переживает особенно мягкую и сухую зиму, которая ставит под угрозу сельскохозяйственную деятельность и продовольственную безопасность.

Запасы подземных вод оскудели по всему региону Северного Венето; количество осадков в январе оставалось значительно ниже исторического среднего показателя в 60 мм.

Весна, вероятно, наступит рано, что потребует иного управления водными ресурсами в этом районе и, возможно, нормирования воды.

Андреа Крестани, директор Дренажного консорциума региона Венето:

"Изменения климата настолько сильны и ускоряются так быстро, что, возможно, это больше того, что мы сможем сделать с точки зрения смягчения последствий, с точки зрения инфраструктуры. Поэтому этот все еще слишком большой разрыв требует от нас принятия чрезвычайных мер".

В Центральной Умбрии уровень воды в Тразименском озере опустился на метр ниже среднего: почти на 20% в водоёме, максимальная глубина которого составляет всего 6 метров. Это негативный рекорд за последние 50 лет.

Консорциум по мелиорации земель Умбрии поднял тревогу и призвал фермеров переосмыслить сев, принимая во внимание нехватку воды, в то время как продолжаются работы над ирригационными системами, чтобы сократить потери и избежать отходов.

Сандро Костантини, руководитель гидрогеологической службы региона Умбрия:

"В сентябре, октябре и декабре у нас были значения в некоторых случаях даже на 50% ниже, чем совокупное среднее значение. Тенденция, если дождей не будет больше, останется значительно ниже среднего сезонного показателя, поэтому критические проблемы явно возникнут в летний период".

На юге, в Сицилии нынешний январь стал пятым месяцем подряд с наименьшим, чем обычно, количеством сезонных осадков, и дефицит воды ощутим.

Только в декабре 2023 года в провинциях Энна и Катания он составил более 80%. На острове вторая половина 2023 года оказалась самой засушливой за более чем 100 лет. Фермерские ассоциации намерены обратиться к центральному и местному правительствам с просьбой объявить регион зоной стихийного бедствия.

Горнолыжные курорты во многих местах также находятся в кризисе, особенно на Апеннинах, где все еще ожидаются первые сильные снегопады зимнего сезона.