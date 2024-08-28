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Италия: меньше воды - меньше оливкового масла

Оливковые рощи в Апулии, Италия
Оливковые рощи в Апулии, Италия Авторское право MUHAMMED MUHEISEN/AP
Авторское право MUHAMMED MUHEISEN/AP
By Лука Паламара
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В этом году в Италии производство оливкового масло, одного из основных ингредиентов средиземноморской кухни, пострадает от тяжелых последствий дефицита воды.

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На южноитальянский регион Апулия приходится около 50% национального производства оливкового масла, и засуха ощущается здесь особенно остро.

Пьетро Леоне управляет сельскохозяйственной компанией в провинции Фоджа, где около 100 гектаров засажены оливковыми деревьями. В этом году скудость осадков серьезно повлияла на урожай оливок, который соберут в ноябре. Он явно будет хуже, чем в прошлом году.

"В этом году оливки плохо уродились, их намного меньше, чем в прошлом году, потому что у нас был водяной дефицит, который мы испытывали в течение нескольких лет, а затем у нас было два ужасных дня во время цветения, когда несколько сортов не завязались. В этом году у нас на 50%-80% меньше оливок на деревьях", - рассказывает Пьетро Леоне.

Плотина Капаччо находится ближе всего к городу Фоджа и снабжает водой всю промышленность провинции, обеспечивает орошение и потребности в питьевой воде. Проходящий через неё поток несёт дождевую воду в водохранилище.

Сегодня эта плотина Капаччо практически пуста, в неё всего 2,5 млн кубометров воды, тогда как обычно она содержала до 17 млн кубометров. Но и та вода, что есть - сохранилась ещё с прошлой зимы. В этом году плотина практически не наполнилась. Остальные 3 водохранилища в провинции Фоджа пусты наполовину.

Джузеппе Де Филиппо из Национальной ассоциации мелиорации в Апулии говорит:

"Вместо 300 млн кубометров, доступных в 4 водохранилищах, у нас была половина, всего 150 млн кубометров. Таким образом, мы провели половину сезона орошения в ирригационном округе, а затем нам пришлось остановиться, чтобы поддерживать 9 месяцев автономности питьевой воды".

Лука Паламара, Euronews:

"Цифры и проценты вызывают беспокойство, но в реальности всё ещё нагляднее. Зеленые луга и животные заменили воду. Здесь мы можем увидеть на конкретных примерах, что означает слово "засуха".

Низкий уровень воды в этом искусственном водохранилище может быть удобен для водопоя скота, но для оливковых деревьев этого катастрофически мало. Хотя этим растениям требуется меньше воды, чем другим культурам, температура выше 40 градусов в течение 50 дней подряд подвергает производство оливок и, следовательно, драгоценного оливкового масла большому риску.

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