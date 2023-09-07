Халатность плюс жара: почему горел Тенерифе?

Наш корреспондент предлагает разобраться в причинах драматического пожара на Канарских островах. В августе там выгорело 6% поверхности Тенерифе. Специалисты говорят, что худшее впереди.

Канада, Греция, Испания - в разных уголках мира все чаще возникают мегапожары, опустошающие огромные территории. Конечно, обычно виновниками являются люди: костры, сигареты или поджоги. Но возникает вопрос, не увязано ли это и с изменением климата, засухой и жарой. Мы отправили нашего корреспондента Ханса фон дер Брели выяснить это на Тенерифе, где летом сгорело 6% поверхности острова.

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"Фатальные последствия"

В августе райский остров превратился в пылающий ад. Всего за несколько дней мегапожар уничтожил 15 тысяч га леса, пришлось эвакуировать 13 тысяч человек.

Антонио Агиар показывает сгоревшее каштановое дерево, посаженное его прадедом. Он борется со слезами, глядя на почерневший пейзаж: "Последствия фатальные, варварские, невероятные". Его куры погибли. "Никто не думал, что огонь придет сюда, но он шел агрессивно, с такой силой, что пламя поднялось на 40-50 метров в высоту. Единственное, что я успел вытащить - это моя собака", - вспоминает мужчина.

Антонио винит во всем плохое управление лесами и землями. На необрабатываемых участках скапливается сухой подлесок - идеальный "корм" для огня. "На острове около 60% сельскохозяйственных угодий заброшены", - уточняет Антонио.

Его друг Мигель Салазар Хасинто соглашается и добавляет: "В прежние времена люди брали в лесах дрова для приготовления пищи. И повсюду были огромные стада скота! Поэтому леса были чище".

Дома у горящего леса

Наш корреспондент получает доступ в командный пункт гражданской обороны. Руководители обдумывают продолжение борьбы с огнем с воздуха. Проблема, говорят они, заключается в разрастании городов. Дома стоят повсюду, вплотную к горящим лесам.... Министр по вопросам экологического перехода Испании Тереза Рибера Родригес надеется на профилактику. "Мы должны инвестировать в прогнозирование и раннее предупреждение", - убеждена она.

Почему пожар стал столь масштабным за столь короткое время? В горных ущельях слишком много валежника, напоминают специалисты. Глава службы гражданской обороны Монтсеррат Роман объясняет, что пожар создал свой собственный микроклимат: столб дыма высотой в шесть километров, в течение нескольких дней разносил искры. Роман подтверждает, что климатический кризис сыграл свою роль: "У нас все чаще и чаще случаются сильная жара, высокие температуры и засуха".

Специалисты предупреждают: худшее впереди! Неправильное лесопользование и высокая плотность населения превратили Канарские острова в пороховую бочку. Этот мегапожар уже закончился, но следующий уже ждет своего часа.