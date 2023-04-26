"Глубокие раны": Италия готовится ко второму году засухи, озеро Гарда заполнено лишь на треть

После небольшого количества дождей и скудных альпийских снегопадов зимой Италия готовится ко второму подряд году сильной засухи.

Уровень воды в водохранилищах и озерах крайне низок, что ставит под угрозу сельскохозяйственное производство.

"Последствия столь длительной засухи видны всем", - предупреждает Рамона Маньо, научный сотрудник Института биоэкономики Национального исследовательского совета.

"Уровень воды в больших озерах значительно ниже среднего сезонного уровня, особенно в озере Гарда, где он достиг самой низкой точки - около 38 процентов", - отмечает она.

"Вдоль всего русла реки По расход воды ниже, чем в прошлом году в тот же период", - говорит Маньо.

Глава региона Аттилио Фонтана говорит, что уровень запасов воды в некоторых районах Ломбардии составляет менее половины от того, что обычно бывает в это время года.

Насколько сильной была засуха в 2022 году?

В прошлом году Италия пережила самую сильную засуху за последние 70 лет. По - самая длинная река страны - превратилась в длинную полосу песка.

Аномально сухая зима принесла мало облегчения фермерам. Вода в озере Гарда опустилась до самого низкого зимнего уровня за последние 30 лет, "открыв" дорожку к изолированному острову Сан-Бьяго.

В феврале уровень воды в озере был примерно на 65 см ниже среднего для этого времени года.

Продолжительная засушливая погода губительна для урожая. Coldiretti, конфедерация фермеров Италии, заявила, что сектор потерял около 6 миллиардов евро в прошлом году, и предсказывает, что 300 тысяч предприятий потеряют еще больше, если засуха не прекратится.

Озеро Гарда после самой сильной засухи за последние 70 лет Reuters

Судоходные компании также чувствуют нагрузку, поскольку скорость течения замедляется, река мелеет. Навигация для больших судов станет невозможной, если в ближайшее время не начнутся дожди.

Насколько сильной будет засуха в Италии в этом году?

По данным федерации коммунальных предприятий Utilitalia, экстремальная засуха уже затронула шесть процентов городов Ломбардии и Пьемонта, причем 19 из них испытывают самый высокий уровень нехватки воды.

Сообщается, что некоторые города уже начали получать питьевую воду в автоцистернах.

В начале апреля уровень воды в реке По достиг сезонного минимума за последние 30 лет, скорость течения составила лишь треть от среднего.

В окружающих Альпах была необычайно сухая и теплая зима, поэтому там нет запасов снега, который обычно питает реку поздней весной и летом.

По данным агентства по климату и окружающей среде провинции Больцано, снежный покров сейчас на 75 процентов ниже среднего сезонного показателя за 10 лет. Альпийские озера в провинции обычно хранят в среднем 100 миллионов литров воды, нынешний же уровень едва достигает 42 миллионов литров.

Такая необычно сухая погода будет становиться все более распространенной. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозируется, что в ближайшие годы количество осадков в долине реки По будет меняться, а число экстремальных погодных явлений увеличится.

"Частота и интенсивность экстремальных погодных явлений поднимают планку все выше и выше. Затраты на ответные меры становятся непосильными и оставляют все более глубокие раны, которые трудно залечить"__, - говорит Маньо.

Вдоль берегов реки Адидже в северном итальянском городе Тренто расход воды вдвое меньше среднего сезонного показателя.

Низкий уровень стока позволяет соленым водам Адриатического моря просачиваться вверх по рекам По и Адидже на десятки километров, ставя под угрозу урожай, фермы моллюсков, водоносные горизонты и даже питьевую воду в некоторых деревнях.

Как Италия готовится к засухе?

В марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони создала диспетчерскую службу для контроля запасов воды по всей стране. В феврале она назначила "чрезвычайного комиссара с исполнительными полномочиями" для выполнения правительственного плана борьбы с засухой.

Но специалисты говорят, что этих мер правительства недостаточно.

"Италия очень хорошо справляется с чрезвычайными ситуациями, но очень плохо - с планированием, - говорит Алессандро Братти, глава Итальянского института исследования и охраны окружающей среды. - В недавнем указе правительства о засухе нет ничего, нет многолетнего планирования, нет инфраструктурных проектов".

Проникновение соленых вод можно ограничить с помощью противосолевых барьеров, но управление бассейна реки По только недавно получило средства на реализацию проекта.

На местном уровне правительство Ломбардии обратилось к компаниям водоснабжения и гидроэлектростанциям с просьбой ограничить использование воды.

Многие фермеры инвестируют в точное орошение, чтобы экономить воду в самые жаркие месяцы года.