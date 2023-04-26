"Глубокие раны": Италия готовится ко второму году засухи, озеро Гарда заполнено лишь на треть

После небольшого количества дождей и скудных альпийских снегопадов зимой Италия готовится ко второму подряд году сильной засухи.
Уровень воды в водохранилищах и озерах крайне низок, что ставит под угрозу сельскохозяйственное производство.
"Последствия столь длительной засухи видны всем", - предупреждает Рамона Маньо, научный сотрудник Института биоэкономики Национального исследовательского совета.
"Уровень воды в больших озерах значительно ниже среднего сезонного уровня, особенно в озере Гарда, где он достиг самой низкой точки - около 38 процентов", - отмечает она.
"Вдоль всего русла реки По расход воды ниже, чем в прошлом году в тот же период", - говорит Маньо.
Глава региона Аттилио Фонтана говорит, что уровень запасов воды в некоторых районах Ломбардии составляет менее половины от того, что обычно бывает в это время года.
Насколько сильной была засуха в 2022 году?
В прошлом году Италия пережила самую сильную засуху за последние 70 лет. По - самая длинная река страны - превратилась в длинную полосу песка.
Аномально сухая зима принесла мало облегчения фермерам. Вода в озере Гарда опустилась до самого низкого зимнего уровня за последние 30 лет, "открыв" дорожку к изолированному острову Сан-Бьяго.
В феврале уровень воды в озере был примерно на 65 см ниже среднего для этого времени года.
Продолжительная засушливая погода губительна для урожая. Coldiretti, конфедерация фермеров Италии, заявила, что сектор потерял около 6 миллиардов евро в прошлом году, и предсказывает, что 300 тысяч предприятий потеряют еще больше, если засуха не прекратится.
Судоходные компании также чувствуют нагрузку, поскольку скорость течения замедляется, река мелеет. Навигация для больших судов станет невозможной, если в ближайшее время не начнутся дожди.
Насколько сильной будет засуха в Италии в этом году?
По данным федерации коммунальных предприятий Utilitalia, экстремальная засуха уже затронула шесть процентов городов Ломбардии и Пьемонта, причем 19 из них испытывают самый высокий уровень нехватки воды.
Сообщается, что некоторые города уже начали получать питьевую воду в автоцистернах.
В начале апреля уровень воды в реке По достиг сезонного минимума за последние 30 лет, скорость течения составила лишь треть от среднего.
В окружающих Альпах была необычайно сухая и теплая зима, поэтому там нет запасов снега, который обычно питает реку поздней весной и летом.
По данным агентства по климату и окружающей среде провинции Больцано, снежный покров сейчас на 75 процентов ниже среднего сезонного показателя за 10 лет. Альпийские озера в провинции обычно хранят в среднем 100 миллионов литров воды, нынешний же уровень едва достигает 42 миллионов литров.
Такая необычно сухая погода будет становиться все более распространенной. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозируется, что в ближайшие годы количество осадков в долине реки По будет меняться, а число экстремальных погодных явлений увеличится.
"Частота и интенсивность экстремальных погодных явлений поднимают планку все выше и выше. Затраты на ответные меры становятся непосильными и оставляют все более глубокие раны, которые трудно залечить"__, - говорит Маньо.
Вдоль берегов реки Адидже в северном итальянском городе Тренто расход воды вдвое меньше среднего сезонного показателя.
Низкий уровень стока позволяет соленым водам Адриатического моря просачиваться вверх по рекам По и Адидже на десятки километров, ставя под угрозу урожай, фермы моллюсков, водоносные горизонты и даже питьевую воду в некоторых деревнях.
Как Италия готовится к засухе?
В марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони создала диспетчерскую службу для контроля запасов воды по всей стране. В феврале она назначила "чрезвычайного комиссара с исполнительными полномочиями" для выполнения правительственного плана борьбы с засухой.
Но специалисты говорят, что этих мер правительства недостаточно.
"Италия очень хорошо справляется с чрезвычайными ситуациями, но очень плохо - с планированием, - говорит Алессандро Братти, глава Итальянского института исследования и охраны окружающей среды. - В недавнем указе правительства о засухе нет ничего, нет многолетнего планирования, нет инфраструктурных проектов".
Проникновение соленых вод можно ограничить с помощью противосолевых барьеров, но управление бассейна реки По только недавно получило средства на реализацию проекта.
На местном уровне правительство Ломбардии обратилось к компаниям водоснабжения и гидроэлектростанциям с просьбой ограничить использование воды.
Многие фермеры инвестируют в точное орошение, чтобы экономить воду в самые жаркие месяцы года.