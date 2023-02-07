Российские пенсионеры всё чаще идут за "просрочкой"Комментарии
В Челябинске растёт число магазинов и рынков, торгующих просроченными продуктами. Основные посетители таких точек — пенсионеры. Из-за стремительного роста цен на продукты за последние месяцы многие не могут позволить себе покупки в магазине.
Подобные рынки существуют и в других городах.
По данным минтруда, средняя пенсия в России с 1-го января составляет 21 864 рубля. Это меньше 300 евро, но в полтора раза выше официально установленного прожиточного минимума. В течение пяти лет пенсионной реформы в официальных отчётах рост пенсий называют "существенным".
По данным неофициальных опросов, примерно треть российских пенсионеров вынуждены постоянно экономить, и ещё трети удаётся сводить концы с концами, но не более того.