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Россия

Российские пенсионеры всё чаще идут за "просрочкой"

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 Euronews
Рынок "просрочки" в Челябинске
Рынок "просрочки" в Челябинске   -  Авторское право  Кадр из видео AP

В Челябинске растёт число магазинов и рынков, торгующих просроченными продуктами. Основные посетители таких точек — пенсионеры. Из-за стремительного роста цен на продукты за последние месяцы многие не могут позволить себе покупки в магазине.

Подобные рынки существуют и в других городах.

По данным минтруда, средняя пенсия в России с 1-го января составляет 21 864 рубля. Это меньше 300 евро, но в полтора раза выше официально установленного прожиточного минимума. В течение пяти лет пенсионной реформы в официальных отчётах рост пенсий называют "существенным".

По данным неофициальных опросов, примерно треть российских пенсионеров вынуждены постоянно экономить, и ещё трети удаётся сводить концы с концами, но не более того.