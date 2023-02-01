"Бороться нужно прямо сейчас": французы протестуют против пенсионной реформы

В Франции завершился второй день общенациональной забастовки. По данным МВД, в уличных акциях приняли участие около 1,3 миллиона противников повышения пенсионного возраста. Самые многочисленные митинги состоялись в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и Нанте. Столь массовых выступлений против социальной реформы не было в стране с 1995 года.

Репортаж корреспондента Euronews Сирила Фурнериса из Парижа:

"Милен впервые вышла на демонстрацию. Ей 35 лет, но, как и многие французы, которые из-за длительной учёбы и стажировок поздно выходят на рынок труда, она считает, что пенсионная реформа, предложенная правительством, не отвечает её интересам".

– Женщинам ещё труднее: если у вас рождаются дети, вам приходится брать декретный отпуск, прерывать карьеру. Когда вы вновь выходите на работу, то зачастую речь идёт о неполной занятности. Всё это неизбежно скажется на нашей пенсии. Если реформу примут, уже ничего не поделать. Бороться нужно прямо сейчас.

Знакомый Милен Бенжамен даже не надеется на достойную пенсию, но хочет, чтобы его голос был услышан:

– Я хочу сказать правительству: хватит, надоели ваши реформы. Вы просто пытаетесь развалить всю систему государственной службы.

Тем не менее предложение повысить пенсионный возраст не было неожиданностью для французов. Законопроект фигурировал в программе Эммануэля Макрона, когда он добивался своего переизбрания. Среди аргументов в пользу законодательной инициативы – рост продолжительности жизни, сокращение работающего населения и необходимость восполнить нехватку средств в пенсионном фонде. Оппозиция и ряд экспертов не верят в целесообразность реформы.

По словам Милен, цель протестующих – "положить конец этой реформе. Я думаю, нам придется ещё не раз выходить на улицу, ведь нас, похоже, никто не слушает. Процесс будет долгим, но надежда есть".

Сирил Фурнерис, Euronews: "Успех забастовочного движения будет зависеть от участия молодёжи. Пока сложно оценить, насколько молодые люди вовлечены в протесты. В то же время опросы говорят о непопулярности реформы: подавляющее большинство работающих французов выступают против".

Так, в середине января аналитический центр "Институт Монтеня" опубликовал результаты опроса, согласно которому, 93% работающих респондентов не поддерживают повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.