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Франция

Традиция протестного голосования во Франции

Access to the comments Комментарии
 Cyril Fourneris  & Viktoria Sinkevich
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elections
elections   -   Авторское право  Charly TRIBALLEAU / AFP

За несколько дней до второго тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить к власти Марин Ле Пен.

В последнии десятилетия,"Республиканский фронт" против ультраправых стал уже французской традицией. Но, на этот раз, многие решили в нем не участвовать.

– Я не буду заполнять бюллетень. Это мои первые президентские выборы, и я не хочу заставлять себя голосовать за Макрона, который не является моим кандидатом.

– За последние пять лет он не сделал ничего , чтобы сблизиться с нами, поэтому я не понимаю, почему ситуация должна измениться.

– Один не лучше другого. Когда я слышу, что вы не должны отдавать свой голос ультраправым, я не понимаю, за кого вы должны его отдавать.

По опросам, многие французы придут голосовать против Марин Ле Пен. Тем не менее, перед активистами, поставлена задача - убедить проголосовать за Макрона всех тех, кто еще не определился.

Барбара Гранателли, активистка LREM:

– Голосовать незаполненным бюллетенем - значит голосовать за Марин Ле Пен. Это означает позволить ей прийти к власти. Речь уже не идет о несогласии с Макроном, а о поддержке верховенства закона, Республики, Европы, ценностей нашего общества.

Многие представители французской политической элиты призывают голосовать за Эммануэля Макрона, который по-прежнему является фаворитом на выборах. Но эксперты предупреждают, что баланс сил за пять лет изменился.

Мартиаль Фуко, политолог:

– Республиканский фронт не способен мобилизовать электорат Жан-Люка Меланшона, электорат левых, "зеленых", Социалистической и Коммунистической партий. Поэтому есть риск в построении стратегии второго тура лишь вокруг Республиканского фронта. Нужно будет приложить больше усилий, чтобы избиратели не ушли с выборов.

Для привлечения электората, Эммануэль Макрон: обещает снизить пенсионный возраст, а так же ввести "экологическое планирование", за которое выступает Жан-Люк Меленшон

Сирил Фурнерис, Euronews :

– В 2002 году, когда отец Марин Ле Пен вышел во второй тур, Республиканский фронт был сильнее. За двадцать лет накопилось много противоречий, и нам придется подождать до воскресенья, чтобы понять, что от него сохранилось.