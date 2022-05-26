Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Франция

В Париже протестуют медицинские работники

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Участник протеста из профсоюза "Всеобщая конфедерация труда"
Участник протеста из профсоюза "Всеобщая конфедерация труда"   -   Авторское право  -/AFP or licensors

В Париже прошла акция протеста сотрудников больниц.

Возмущенные условиями труда и сокращением количества коек в больницах из-за нехватки медперсонала, они говорят, что ситуация летом будет катастрофической.

Согласно газета "Паризьен", около 120 служб скорой помощи во Франции испытывают "серьезные трудности" в работе.

В половине из них вынуждены прибегнуть к частичному закрытию и более строгому отбору при приеме пациентов.