В Париже протестуют медицинские работники

В Париже прошла акция протеста сотрудников больниц.

Возмущенные условиями труда и сокращением количества коек в больницах из-за нехватки медперсонала, они говорят, что ситуация летом будет катастрофической.

Согласно газета "Паризьен", около 120 служб скорой помощи во Франции испытывают "серьезные трудности" в работе.

В половине из них вынуждены прибегнуть к частичному закрытию и более строгому отбору при приеме пациентов.